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    Dünya birjalarında qiymətli metalların qiymətləri enir

    Maliyyə
    • 30 oktyabr, 2026
    • 08:56
    Dünya birjalarında qiymətli metalların qiymətləri enir

    Nyu-Yorkun ticarət birjasında (NYMEX) və "Comex"də qızıl, gümüş, platin və palladium fyuçerslərinin qiyməti ucuzlaşır.

    "Report"un məlumatına görə, bunu ticarət platformasının məlumatları göstərir.

    Bakı vaxtı ilə saat 5:50-yə olan məlumata görə, NYMEX-də palladiumun dekabr ayı üçün fyuçerslərinin qiyməti 3,19 % azalaraq bir troya unsiyası üçün 981,5 dollara enib. Yanvar ayı üçün platin fyuçersləri 5,16 % azalaraq unsiyası üçün 1460,4 dollar təşkil edib.

    "Comex"də dekabr ayı üçün qızıl fyuçersləri 1,06 % azalaraq bir troya unsiyası üçün 4008,5 dollara satılıb.

    Gümüşün qiymə digər qiymətli metallar arasında ən əhəmiyyətli azalma göstərib. Bu metalın dekabr fyuçerslərinin qiyməti 4,52 % azalaraq troy unsiyası üçün 51,24 dollara enib.

    Qiymətli metalların qiymətləri arasında ən çox nəzərə çarpan azalma gümüşün satışında özünü göstərib. Bu metal üçün dekabr fyuçerslərinin dəyəri 4,52 % azalaraq bir troya unsiyası üçün 51,24 dollara enib.

    Цены на драгоценные металлы снижаются на мировых биржах
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