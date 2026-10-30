Dünya birjalarında qiymətli metalların qiymətləri enir
- 30 oktyabr, 2026
- 08:56
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Nyu-Yorkun ticarət birjasında (NYMEX) və "Comex"də qızıl, gümüş, platin və palladium fyuçerslərinin qiyməti ucuzlaşır.
"Report"un məlumatına görə, bunu ticarət platformasının məlumatları göstərir.
Bakı vaxtı ilə saat 5:50-yə olan məlumata görə, NYMEX-də palladiumun dekabr ayı üçün fyuçerslərinin qiyməti 3,19 % azalaraq bir troya unsiyası üçün 981,5 dollara enib. Yanvar ayı üçün platin fyuçersləri 5,16 % azalaraq unsiyası üçün 1460,4 dollar təşkil edib.
"Comex"də dekabr ayı üçün qızıl fyuçersləri 1,06 % azalaraq bir troya unsiyası üçün 4008,5 dollara satılıb.
Gümüşün qiymə digər qiymətli metallar arasında ən əhəmiyyətli azalma göstərib. Bu metalın dekabr fyuçerslərinin qiyməti 4,52 % azalaraq troy unsiyası üçün 51,24 dollara enib.
Qiymətli metalların qiymətləri arasında ən çox nəzərə çarpan azalma gümüşün satışında özünü göstərib. Bu metal üçün dekabr fyuçerslərinin dəyəri 4,52 % azalaraq bir troya unsiyası üçün 51,24 dollara enib.