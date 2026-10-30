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    Китай планирует испытать многоразовый космический аппарат в начале 2027 года

    Другие страны
    • 30 октября, 2026
    • 08:34
    Китай планирует испытать многоразовый космический аппарат в начале 2027 года

    Китайская аэрокосмическая компания CAS Space планирует провести первые летные испытания многоразового космического аппарата Lihong 2 в первом квартале 2027 года.

    Как передает Report со ссылкой на China Daily, об этом сообщил исполнительный вице-президент подразделения CAS Space Frontier Labs Ван Инчэн.

    "Мы планируем совершить первый полет в первом квартале 2027 года, чтобы проверить способность космического аппарата вернуться с высоты около 100 км и безопасно приземлиться на Землю", - заявил он.

    Компания CAS Space, базирующаяся в Гуанчжоу и созданная при поддержке Китайской академии наук, самостоятельно разрабатывает Lihong 2.

    Аппарат длиной около 18 м и диаметром 3,35 м состоит из ракеты-носителя и модуля полезной нагрузки. Его стартовая масса составляет примерно 60 тонн.

    По словам Ван Инчэна, проектирование аппарата уже завершено, а наземные испытания прототипа проходят успешно.

    Во время полета Lihong 2 планируется использовать для проведения космических экспериментов. В частности, он сможет доставлять различные виды полезной нагрузки, включая медицинские препараты и робототехническое оборудование.

    Китайская Народная Республика (КНР)
    Çin gələn il təkrar istifadə edilə bilən kosmik aparatı sınaqdan keçirəcək
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