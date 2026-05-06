    Новая стратегия ИБР на 2027-2031 годы сосредоточится на диверсификации экономики Азербайджана

    • 06 мая, 2026
    Новая стратегия ИБР на 2027-2031 годы сосредоточится на диверсификации экономики Азербайджана

    Группа Исламского банка развития (ИБР) определила ключевые направления новой стратегии партнерства с Азербайджаном на 2027-2031 годы, которая будет полностью согласована с национальным видением "Азербайджан 2030".

    Об этом в интервью Report заявил президент Группы ИБР Мухаммед Аль-Джасир.

    По его мнению, Группа Исламского банка развития полностью согласует свою деятельность с видением "Азербайджан 2030". "Мы работаем с правительством над подписанием стратегии партнерства со страной на тот же период - 2027-2031 годы. В ближайшие пять лет наша поддержка будет сосредоточена на диверсификации экономики, инвестициях в человеческий капитал, развитии "зеленой" и устойчивой инфраструктуры, а также на расширении региональной взаимосвязанности - в полном соответствии с национальной стратегией видения "Азербайджан 2030", - сказал он.

    Он подчеркнул, что стратегия партнерства на период 2027-2031 годов станет дорожной картой следующего этапа сотрудничества и придаст ему необходимую структуру и амбициозность.

    Отдельно Мухаммед Аль-Джасир прокомментировал состоявшуюся сегодня встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, назвав ее очень конструктивной. По его словам, в ходе беседы была подтверждена прочность многолетнего партнерства, а также выражена высокая признательность со стороны банка за лидерство Азербайджана и его стратегическое видение будущего.

    "Я заверил президента в том, что банк будет выстраивать свою поддержку страны в соответствии с приоритетами видения "Азербайджан 2030". Мы договорились закрепить наше сотрудничество через новую стратегию партнерства на 2027-2031 годы, ориентированную на устойчивый и инклюзивный рост", - добавил он.

    С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

    Мухаммед Сулейман Аль-Джасир Исламский банк развития (ИБР) Стратегия Азербайджан 2030 Дорожная карта
    IsDB-nin 2027-2031-ci illər üzrə yeni strategiyası Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələndirilməsinə yönələcək

