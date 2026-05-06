IsDB-nin 2027-2031-ci illər üzrə yeni strategiyası Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələndirilməsinə yönələcək
- 06 may, 2026
- 19:46
İslam İnkişaf Bankı (IsDB) Qrupu "Azərbaycan 2030" milli baxışı ilə tam uzlaşdırılacaq, Azərbaycanla 2027-2031-ci illər üçün nəzərdə tutulan yeni tərəfdaşlıq strategiyasının əsas istiqamətlərini müəyyən edib.
Bu barədə "Report"a müsahibəsində IsDB Qrupunun prezidenti Məhəmməd Əl-Casir bildirib.
Onun fikrincə, IsDB Qrupu öz fəaliyyətini "Azərbaycan 2030" baxışı ilə tam olaraq uzlaşdıracaq. "Biz dayanıqlı və inklüziv artıma yönəlmiş 2027-2031-ci illər üçün yeni tərəfdaşlıq strategiyası vasitəsilə əməkdaşlığımızı möhkəmləndirmək barədə razılığa gəldik. Qarşıdakı beş ildə dəstəyimiz "Azərbaycan 2030" milli baxış strategiyasına tam uyğun olaraq, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə, insan kapitalına investisiyalara, "yaşıl" və dayanıqlı infrastrukturun inkişafına, eləcə də regional qarşılıqlı əlaqələrin genişləndirilməsinə yönələcək", - o bildirib.
IsDB Qrupunun prezidenti vurğulayıb ki, tərəfdaşlıq strategiyası əməkdaşlığın növbəti mərhələsinin "yol xəritəsi" olacaq və ona lazımi struktur və ambisiyalılıq qazandıracaq.
M. Əl-Casir xüsusi olaraq bu gün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə baş tutmuş görüşü şərh edərək, onu çox konstruktiv adlandırıb. Onun sözlərinə görə, söhbət zamanı çoxillik tərəfdaşlığın möhkəmliyi təsdiqlənib, həmçinin bank tərəfindən Azərbaycanın liderliyinə və onun gələcəyə dair strateji baxışına görə yüksək minnətdarlıq ifadə olunub.
"Mən Prezidenti əmin etdim ki, bank ölkəyə dəstəyini "Azərbaycan 2030" baxışının prioritetlərinə uyğun quracaq. Biz dayanıqlı və inklüziv artıma yönəlmiş 2027-2031-ci illər üçün yeni tərəfdaşlıq strategiyası vasitəsilə əməkdaşlığımızı möhkəmləndirmək barədə razılığa gəldik", - o əlavə edib.
