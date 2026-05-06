İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    IsDB-nin 2027-2031-ci illər üzrə yeni strategiyası Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələndirilməsinə yönələcək

    Maliyyə
    • 06 may, 2026
    • 19:46
    IsDB-nin 2027-2031-ci illər üzrə yeni strategiyası Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələndirilməsinə yönələcək

    İslam İnkişaf Bankı (IsDB) Qrupu "Azərbaycan 2030" milli baxışı ilə tam uzlaşdırılacaq, Azərbaycanla 2027-2031-ci illər üçün nəzərdə tutulan yeni tərəfdaşlıq strategiyasının əsas istiqamətlərini müəyyən edib.

    Bu barədə "Report"a müsahibəsində IsDB Qrupunun prezidenti Məhəmməd Əl-Casir bildirib.

    Onun fikrincə, IsDB Qrupu öz fəaliyyətini "Azərbaycan 2030" baxışı ilə tam olaraq uzlaşdıracaq. "Biz dayanıqlı və inklüziv artıma yönəlmiş 2027-2031-ci illər üçün yeni tərəfdaşlıq strategiyası vasitəsilə əməkdaşlığımızı möhkəmləndirmək barədə razılığa gəldik. Qarşıdakı beş ildə dəstəyimiz "Azərbaycan 2030" milli baxış strategiyasına tam uyğun olaraq, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə, insan kapitalına investisiyalara, "yaşıl" və dayanıqlı infrastrukturun inkişafına, eləcə də regional qarşılıqlı əlaqələrin genişləndirilməsinə yönələcək", - o bildirib.

    IsDB Qrupunun prezidenti vurğulayıb ki, tərəfdaşlıq strategiyası əməkdaşlığın növbəti mərhələsinin "yol xəritəsi" olacaq və ona lazımi struktur və ambisiyalılıq qazandıracaq.

    M. Əl-Casir xüsusi olaraq bu gün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə baş tutmuş görüşü şərh edərək, onu çox konstruktiv adlandırıb. Onun sözlərinə görə, söhbət zamanı çoxillik tərəfdaşlığın möhkəmliyi təsdiqlənib, həmçinin bank tərəfindən Azərbaycanın liderliyinə və onun gələcəyə dair strateji baxışına görə yüksək minnətdarlıq ifadə olunub.

    "Mən Prezidenti əmin etdim ki, bank ölkəyə dəstəyini "Azərbaycan 2030" baxışının prioritetlərinə uyğun quracaq. Biz dayanıqlı və inklüziv artıma yönəlmiş 2027-2031-ci illər üçün yeni tərəfdaşlıq strategiyası vasitəsilə əməkdaşlığımızı möhkəmləndirmək barədə razılığa gəldik", - o əlavə edib.

    Müsahibənin tam mətni ilə buradan tanış ola bilərsiniz.

    İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı (IsDB) Məhəmməd Əl-Casir Ölkə Tərəfdaşlıq Strategiyası
    Новая стратегия ИБР на 2027-2031 годы сосредоточится на диверсификации экономики Азербайджана

    Son xəbərlər

    20:16

    Zelenski İlham Əliyevə zəng edib

    Daxili siyasət
    20:06
    Foto

    "Heydər Əliyev kuboku-2026": Qız boksçulardan ibarət millimiz 17 medalla komanda hesabında birinci olub

    Komanda
    19:59

    Nəvaf Salam: Livan İsraillə əlaqələrin normallaşmasına yox, barışığa can atır

    Digər ölkələr
    19:46

    IsDB-nin 2027-2031-ci illər üzrə yeni strategiyası Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələndirilməsinə yönələcək

    Maliyyə
    19:29

    İsrail hərbçiləri 2 mindən çox "Hizbullah" yaraqlısını öldürüb

    Digər ölkələr
    19:25

    Tramp Çinə səfərindən əvvəl İranla razılaşmanın bağlanmasını mümkün sayıb

    Digər ölkələr
    19:23
    Foto

    Mingəçevirdə WUF13 Festivalı keçirilir

    Daxili siyasət
    19:21
    Foto

    Azərbaycan və Türkiyə ekoloji əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə edib

    Ekologiya
    19:09

    IsDB: Qarabağ suvarma kanalının maliyyələşdirilməsinə dair sazişin iyunda imzalanması planlaşdırılır

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti