Мухаммед Аль-Джасир: ИБР определил приоритеты сотрудничества с Азербайджаном до 2032 года - ИНТЕРВЬЮ

Отношения между Группой Исламского банка развития (ИБР) и Азербайджаном на протяжении более трех десятилетий развиваются как устойчивое и многоуровневое партнёрство, охватывающее ключевые направления экономического роста - от инфраструктуры и водных ресурсов до финансового сектора и устойчивого развития. Сегодня это сотрудничество выходит на новый этап. В июне в Баку пройдут мероприятия в рамках Ежегодных заседаний ИБР, стороны подготовили дорожную карту двустороннего сотрудничества на ближайшие пять лет.

О том, какие проекты ИБР планирует реализовать в Азербайджане, в том числе в Карабахском регионе страны, подготовке к Ежегодным заседаниям, в интервью Report рассказал президент Группы Исламского банка развития Мухаммед Аль-Джасир, находящийся с визитом в Азербайджане.

- Вы провели встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Какие договоренности были достигнуты на этой встрече для дальнейшего сотрудничества?

- У меня состоялась очень конструктивная встреча с президентом Ильхамом Алиевым, в ходе которой была подтверждена прочность нашего давнего партнерства. Я выразил высокую признательность президенту от имени банка за лидерство Азербайджана и стратегическое видение будущего. Я заверил президента в том, что банк будет выстраивать свою поддержку страны в соответствии с приоритетами видения "Азербайджан 2030". Мы договорились закрепить наше сотрудничество через новую стратегию партнерства на 2027-2031 годы, ориентированную на устойчивый и инклюзивный рост.

- Ваш визит в Азербайджан осуществляется в преддверии Ежегодных заседаний Совета управляющих Группы Исламского банка развития в Баку. Какие вопросы будут обсуждаться в июне?

- Этот визит действительно проходит в важный момент в отношениях между Группой Исламского банка развития и Азербайджаном. Уже через несколько недель Баку примет Ежегодные заседания Группы ИБР 2026 года. Это будет второй случай, когда Азербайджан принимает Ежегодные заседания (в первый раз в 2010 году - ред.). Я приехал, чтобы поблагодарить руководство и правительство Азербайджана за их твердую приверженность обеспечению успешного проведения этих встреч.

Команды банка также проводят встречи с представителями частного сектора, молодежью, академическим сообществом, а также с медиа и другими заинтересованными сторонами для обсуждения путей укрепления сотрудничества в различных областях развития. Мой визит также направлен на демонстрацию того, какого прогресса достигла страна и какое важное место она занимает в региональном и глобальном развитии и обеспечении связности. Ежегодные заседания продемонстрируют успехи развития Азербайджана под руководством президента Ильхама Алиева.

- Как Вы оцениваете более чем 30-летнее сотрудничество ИБР с Азербайджаном?

- Наше партнерство насчитывает более трех десятилетий, с момента вступления Азербайджана в банк в 1992 году. С тех пор Группа ИБР предоставила около $1,8 млрд финансирования по 84 операциям в ключевых секторах экономики, включая сельское хозяйство, энергетику, водные ресурсы, транспорт и финансовые услуги. Большинство проектов уже завершены. В настоящее время 11 проектов находятся на стадии реализации, их общая стоимость составляет $635,9 млн.

Многие из завершенных проектов прошли независимую оценку и продемонстрировали ощутимые и долгосрочные результаты. Ожидается, что текущие проекты также окажут значительное влияние на экономическое развитие Азербайджана, в частности, за счет развития ирригационных каналов, обеспечивающих водой сельскохозяйственные угодья, расширения доступа домохозяйств к чистой воде, поддержки бизнеса через торговое финансирование и др. направлениях.

- Как Группа ИБР выстраивает свою поддержку страны в соответствии со стратегией "Азербайджан 2030"?

- Группа Исламского банка развития полностью согласует свою деятельность с видением "Азербайджан 2030". Мы работаем с правительством над подписанием стратегии партнерства со страной на тот же период - 2027–2031 годы. В ближайшие пять лет наша поддержка будет сосредоточена на диверсификации экономики, инвестициях в человеческий капитал, развитии "зеленой" и устойчивой инфраструктуры, а также на расширении региональной взаимосвязанности - в полном соответствии с национальной стратегией видения "Азербайджан 2030". Таким образом, стратегия станет дорожной картой для следующего этапа нашего сотрудничества. Это придаст партнерству необходимую структуру и амбициозность.

- ИБР примет участие в финансировании реконструкции Карабахского оросительного канала. Какой эффект этот проект будет иметь для восстановления сельского хозяйства на освобожденных территориях и для и экономики Азербайджана, в целом?

- Проект Карабахского оросительного канала представляет собой операцию на сумму $436,67 млн, одобренную Советом ИБР в феврале 2026 года. Это один из крупнейших проектов, когда-либо утвержденных ИБР для Азербайджана. Мы намерены оперативно перейти к стадии реализации, начиная с подписания соглашения о финансировании. Кстати соглашение планируется заключить в следующем месяце в ходе Ежегодных заседаний в Баку.

Проект направлен на создание оросительной инфраструктуры для поддержки восстановления сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности в Карабахском регионе. Он является важным сигналом приверженности ИБР улучшению условий жизни населения в данном регионе.

- Какую роль проекты водной инфраструктуры играют в укреплении продовольственной безопасности и климатической устойчивости Азербайджана?

- Водная безопасность и климатическая устойчивость неразрывно связаны. До проекта Карабахского оросительного канала банк также профинансировал проект строительства Главного оросительного канала от водохранилища "Девичья башня" на сумму $96,73 млн. Соглашение о финансировании было подписано на полях COP29 в ноябре 2024 года.

В настоящее время проект находится на стадии реализации и направлен на повышение эффективности использования водных ресурсов, укрепление продовольственной безопасности и поддержку фермерских сообществ. Оба проекта - канал от водохранилища "Девичья башня" и Карабахский оросительный канал - способствуют развитию сельского хозяйства, поддержке источников дохода населения и одновременно повышают устойчивость к климатическим вызовам.

- Каковы Ваши ожидания от Ежегодных заседаний Группы ИБР в Баку в 2026 году и как они повлияют на региональное развитие?

- Ожидается, что Ежегодные заседания в Баку станут знаковым событием для 57 стран-членов банка. Правительство Азербайджана уже проделало значительную работу по подготовке к этим встречам. Я хотел бы отметить и поблагодарить Организационный комитет во главе с заместителем премьер-министра Самиром Шарифовым.

Работа команды организаторов, импульс, созданный в рамках роуд-шоу, а также амбициозная программа являются весомыми признаками успешного проведения мероприятия. Встречи будут способствовать укреплению сотрудничества, демонстрации достижений Азербайджана и усилению роли страны в региональной и глобальной взаимосвязанности.

- Хотелось бы узнать ваше мнение еще одном интересном направлении - исламское финансирование. Как исламское финансирование может поддержать усилия Азербайджана по диверсификации экономики и развитию рынков капитала?

- Исламское финансирование предоставит Азербайджану надежный, этичный и обеспеченный активами инструмент для мобилизации ресурсов развития. Оно может способствовать диверсификации экономики и укреплению рынков капитала.

Могу сказать, что Группа ИБР привержена поддержке Азербайджана на этом пути, включая вопросы регулирования и развития исламского рынка капитала.

- Какой прогресс достигнут в развитии рынка сукук и какие дальнейшие шаги ожидаются?

- Азербайджан добился обнадеживающего прогресса в развитии экосистемы исламского финансирования. Институт ИБР запустил инициативу по оказанию технической помощи в этом направлении совместно с Центральным банком Азербайджана.

Эта инициатива направлена на разработку нормативно-правовой базы для выпуска сукук и развития исламского рынка капитала, что является необходимым условием для формирования полноценного рынка, включая динамично развивающийся рынок сукук.