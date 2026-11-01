Япония планирует ввести систему проверки и регистрации дата-центров

В Японии планируют после 2027 года внедрить в стране систему проверки и регистрации центров обработки данных и облачных систем хранения информации в целях повышения их безопасности.

Как передает Report, об этом сообщает газета Nikkei.

Согласно информации, новая система, которая также призвана устранить угрозу иностранного влияния на такие структуры, будет контролироваться Министерствами экономики, торговли и промышленности, а также по административным делам и коммуникациям. Они будут проверять компании, создающие дата-центры и облачные сервисы, надежность их работы и поставщиков оборудования.

Система будет носить разрешительный характер, правительственные органы получат право направлять предупреждения и даже приостанавливать деятельность дата-центров и облачных сервисов в случае обнаружения нарушений или угроз сохранности информации. Соответствующие законопроекты будут внесены на утверждение в парламент в будущем году.