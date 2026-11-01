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    На одном из крупнейших НПЗ РФ начался пожар после атаки БПЛА

    Другие страны
    • 01 ноября, 2026
    • 11:25
    На одном из крупнейших НПЗ РФ начался пожар после атаки БПЛА

    В ночь на 1 ноября Нижегородская область РФ подверглась массированной атаке беспилотников.

    Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщил губернатор области Глеб Никитин.

    По его словам, за ночь и утро над регионом уничтожены более 100 дронов, значительные повреждения получило промышленное предприятие в Кстовском районе. По предварительным данным, пострадавших нет.

    Никитин не уточнил, какое именно предприятие подверглось удару. Однако по сообщениям ряда медиа, был атакован нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстове. На опубликованных в интернете видеозаписях виден крупный пожар. Предположительно, возгорание произошло в районе установок первичной переработки нефти или переработки мазута.

    НПЗ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" - это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, который производит горючее и смазочные материалы. Мощность предприятия составляет около 17 млн ​​тонн нефти в год или примерно 340 тысяч баррелей в сутки.

    ПАО Лукойл Нижегородская область Российско-украинский конфликт Атака дронов Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ)
    RF-nin ən böyük NEZ-lərinin birində PUA hücumundan sonra yanğın başlayıb
    Drone attack damages industrial facility in Russia's Nizhny Novgorod region
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