На одном из крупнейших НПЗ РФ начался пожар после атаки БПЛА
- 01 ноября, 2026
- 11:25
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В ночь на 1 ноября Нижегородская область РФ подверглась массированной атаке беспилотников.
Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщил губернатор области Глеб Никитин.
По его словам, за ночь и утро над регионом уничтожены более 100 дронов, значительные повреждения получило промышленное предприятие в Кстовском районе. По предварительным данным, пострадавших нет.
Никитин не уточнил, какое именно предприятие подверглось удару. Однако по сообщениям ряда медиа, был атакован нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстове. На опубликованных в интернете видеозаписях виден крупный пожар. Предположительно, возгорание произошло в районе установок первичной переработки нефти или переработки мазута.
НПЗ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" - это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, который производит горючее и смазочные материалы. Мощность предприятия составляет около 17 млн тонн нефти в год или примерно 340 тысяч баррелей в сутки.