На одном из крупнейших НПЗ РФ начался пожар после атаки БПЛА

В ночь на 1 ноября Нижегородская область РФ подверглась массированной атаке беспилотников.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщил губернатор области Глеб Никитин.

По его словам, за ночь и утро над регионом уничтожены более 100 дронов, значительные повреждения получило промышленное предприятие в Кстовском районе. По предварительным данным, пострадавших нет.

Никитин не уточнил, какое именно предприятие подверглось удару. Однако по сообщениям ряда медиа, был атакован нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстове. На опубликованных в интернете видеозаписях виден крупный пожар. Предположительно, возгорание произошло в районе установок первичной переработки нефти или переработки мазута.

НПЗ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" - это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, который производит горючее и смазочные материалы. Мощность предприятия составляет около 17 млн ​​тонн нефти в год или примерно 340 тысяч баррелей в сутки.