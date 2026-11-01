Чемпионат мира: В заключительный день на ковер выйдут четыре азербайджанских борца

Сегодня в столице Казахстана Астане будут подведены итоги чемпионата мира по борьбе.

Как сообщает Report, в последний день турнира на ковер выйдут четыре члена сборной Азербайджана по вольной борьбе, все они претендуют на бронзовые медали.

Джабраил Гаджиев (79 кг) и Ислам Базарганов (57 кг) примут участие в утешительных встречах после поражений в полуфинале, а Али Цокаев (92 кг) и Туран Байрамов (74 кг) - благодаря выходу их соперников в финал.

Соперники Дж. Гаджиева и И. Базарганова определятся по ходу соревнований.

А. Цокаев сначала встретится с представителем Науру Джейсом Уэрой. В случае победы он получит право встретиться с иранцем Амирхосейном Фирузпурбандбеем в поединке за бронзу.

Т. Байрамов в первой встрече сойдется с косовцем Экзоном Джони. В случае победы его следующим соперником будет таджикистанец Виктор Рассадин. Победитель этого противостояния в итоговой схватке выйдет на ковер против японца Ёсиносукэ Аояги.

Напомним, что азербайджанские борцы греко-римского стиля Эльданиз Азизли (55 кг) и Санан Сулейманов (77 кг) завоевали золотые, а Нихат Мамедли (63 кг) - серебряную медаль. Среди борцов вольного стиля Арсений Джиоев (86 кг) взял серебро, а Георги Мешвилдишвили (125 кг) - бронзу.