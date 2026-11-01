Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Чемпионат мира: В заключительный день на ковер выйдут четыре азербайджанских борца

    Индивидуальные
    • 01 ноября, 2026
    • 10:44
    Чемпионат мира: В заключительный день на ковер выйдут четыре азербайджанских борца

    Сегодня в столице Казахстана Астане будут подведены итоги чемпионата мира по борьбе.

    Как сообщает Report, в последний день турнира на ковер выйдут четыре члена сборной Азербайджана по вольной борьбе, все они претендуют на бронзовые медали.

    Джабраил Гаджиев (79 кг) и Ислам Базарганов (57 кг) примут участие в утешительных встречах после поражений в полуфинале, а Али Цокаев (92 кг) и Туран Байрамов (74 кг) - благодаря выходу их соперников в финал.

    Соперники Дж. Гаджиева и И. Базарганова определятся по ходу соревнований.

    А. Цокаев сначала встретится с представителем Науру Джейсом Уэрой. В случае победы он получит право встретиться с иранцем Амирхосейном Фирузпурбандбеем в поединке за бронзу.

    Т. Байрамов в первой встрече сойдется с косовцем Экзоном Джони. В случае победы его следующим соперником будет таджикистанец Виктор Рассадин. Победитель этого противостояния в итоговой схватке выйдет на ковер против японца Ёсиносукэ Аояги.

    Напомним, что азербайджанские борцы греко-римского стиля Эльданиз Азизли (55 кг) и Санан Сулейманов (77 кг) завоевали золотые, а Нихат Мамедли (63 кг) - серебряную медаль. Среди борцов вольного стиля Арсений Джиоев (86 кг) взял серебро, а Георги Мешвилдишвили (125 кг) - бронзу.

    Чемпионат мира по борьбе Казахстан
    Dünya çempionatı: Azərbaycanın 4 güləşçisi yarışın son günündə xalça üzərinə çıxacaq
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    12:08
    Депутат: Президент заложил фундамент более 180 проектов на освобожденных территориях
    Инфраструктура
    12:07
    В Мадриде полиция разогнала лагерь протестующих, задержаны два человека
    Другие страны
    12:06
    Фото
    Ильхам Алиев принял нового посла Кении в Азербайджане
    Внешняя политика
    12:03
    Милли Меджлис принял заявление по случаю Дня Победы - 8 ноября - Обновлено
    Милли Меджлис
    11:53
    Президент Азербайджана приглашен с официальным визитом в Лаос
    Внешняя политика
    11:52
    Президент Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Лаоса в Азербайджане
    Внешняя политика
    11:49
    Джейхун Мамедов: В Отечественной войне все граждане проявили невиданную солидарность
    Внутренняя политика
    11:47
    Макунц: Армения отзовет иски к Азербайджану в международных инстанциях
    В регионе
    11:43
    Азербайджано-итальянский бизнес-форум пройдет в Баку в конце ноября
    Экономика
    Лента новостей