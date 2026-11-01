Дополнительный поезд Баку — Тбилиси отправился с полной загрузкой

Дополнительный дневной поезд по маршруту Баку – Тбилиси отправился в рейс со 100-процентной загрузкой.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY).

Отметим, что с 1 ноября количество рейсов по маршруту Баку – Тбилиси – Баку увеличено с двух до четырех. В результате число мест выросло с 386 до 564, что примерно на 50% больше прежнего показателя.

Новые рейсы также дают пассажирам возможность путешествовать в дневное время. Поезда ежедневно отправляются из Баку в 09:10 и 23:10, а в обратном направлении - в 11:00 и 22:00.

Минимальная стоимость билета из Баку в Тбилиси составляет 54 маната, из Евлаха - 44 маната, Гянджи - 41 манат, Агстафы - 38 манатов, со станции Бёюк-Кясик - 36 манатов.