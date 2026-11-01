Bakı-Tbilisi əlavə qatar reysində yüz faizlik doluluq qeydə alınıb
- 01 noyabr, 2026
- 11:28
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Bu gün "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin (ADY) Bakı–Tbilisi marşrutu üzrə gündüz hərəkət edən əlavə qatar reysi 100 %-lik doluluqla yola düşüb.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq ADY-dən bildirilib.
Qeyd edilib ki, sərnişinlər bu marşrut ilə səfərə böyük maraq göstəriblər.
Qeyd edək ki, noyabrın 1-dən etibarən Bakı–Tbilisi–Bakı marşrutu üzrə reyslərin sayı 2-dən 4-ə çatdırılıb. Belə ki, bununla yerlərin sayı 386-dan 564-ə çatdırılıb və bu da təxminən 50 %-lik artım deməkdir.
Yeni reyslər sərnişinlərə həm də gündüz səyahət imkanları təqdim edir. Belə ki, hər gün qatar Bakıdan 23:10 və 09:10-da, Tbilisidən isə saat 11:00 və 22:00-da hərəkət edəcək. Bakıdan Tbilisiyə minimum gediş haqqının 54 manat, Yevlaxdan 44 manat, Gəncədən 41 manat, Ağstafadan 38 manat, Böyük Kəsikdən isə 36 manat təşkil edir.