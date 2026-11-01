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    Катарский танкер подвергся атаке в Персидском заливе

    Другие страны
    • 01 ноября, 2026
    • 10:53
    Катарский танкер подвергся атаке в Персидском заливе

    Танкер "Аль-Майеда" катарской компании Nakilat, перевозивший сжиженный природный газ, подвергся атаке в Персидском заливе.

    Как сообщает Report со ссылкой на Qatar News Agency (QNA), об этом говорится в заявлении газотранспортной компании.

    Согласно информации, никто из членов экипажа на борту не пострадал, последствий для окружающей среды в результате данного инцидента не зафиксировано.

    На данный момент судно находится в безопасности, сохраняет работоспособность, последствия инцидента оцениваются.

    Nakilat поддерживает прямую связь с судном, его экипажем и соответствующими органами морской безопасности в регионе для обеспечения их безопасности, продолжая при этом внимательно следить за ситуацией, говорится в заявлении.

    Катар Сжиженный природный газ (СПГ) Персидский залив
    Qətərin tankeri Fars körfəzində hücuma məruz qalıb
    Qatari tanker attacked in Persian Gulf
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