Катарский танкер подвергся атаке в Персидском заливе

Танкер "Аль-Майеда" катарской компании Nakilat, перевозивший сжиженный природный газ, подвергся атаке в Персидском заливе.

Как сообщает Report со ссылкой на Qatar News Agency (QNA), об этом говорится в заявлении газотранспортной компании.

Согласно информации, никто из членов экипажа на борту не пострадал, последствий для окружающей среды в результате данного инцидента не зафиксировано.

На данный момент судно находится в безопасности, сохраняет работоспособность, последствия инцидента оцениваются.

Nakilat поддерживает прямую связь с судном, его экипажем и соответствующими органами морской безопасности в регионе для обеспечения их безопасности, продолжая при этом внимательно следить за ситуацией, говорится в заявлении.