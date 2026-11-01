Qətərin tankeri Fars körfəzində hücuma məruz qalıb
Digər ölkələr
- 01 noyabr, 2026
- 11:08
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Qətərin "Nakilat" şirkətinin mayeləşdirilmiş təbii qaz daşıyan "Əl-Mayeda" tankeri Fars körfəzində hücuma məruz qalıb.
"Report" "Qatar News Agency"yə (QNA) istinadən xəbər verir ki, bu barədə qaz nəqli şirkətinin bəyanatında deyilir.
Məlumata görə, hadisə nəticəsində göyərtədəki heyət üzvlərindən heç biri xəsarət almayıb, ətraf mühitə ziyan dəyməyib.
Gəmi təhlükəsiz, işlək vəziyyətdədir, hücmun nəticələri qiymətləndirilir.
Qeyd olunur ki, "Nakilat" vəziyyəti yaxından izləməyə davam edir, təhlükəsizliyi təmin etmək üçün gəmi, ekipajı və bölgədəki müvafiq dəniz təhlükəsizliyi orqanları ilə birbaşa əlaqə saxlayır.
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