Агиль Аббас: Литература формирует устойчивое мышление, а новости - повестку

Литература оказывает глубокое и устойчивое воздействие на человека, в то время как поток новостей формирует повестку.

Об этом заявил депутат Милли Меджлиса, писатель Агиль Аббас на встрече со студентами Медиа-школы Report.

По его словам, современное общество живет в режиме непрерывного потребления информации:

"Этот поток формирует повестку и влияет на общественное мнение. Одна новость сменяет другую. Журналистика оперативно реагирует на события, а литература работает с более глубокими слоями человеческого опыта и формирует устойчивое мышление. Художественное слово влияет и на систему ценностей", - отметил он.

Писатель также подчеркнул важность встреч с читателями: "Раньше такие встречи в школах и вузах были важной частью образования, сейчас эта практика почти сведена на нет".

Говоря о работе в парламенте, он отметил, что предпочитает общение с людьми вне кабинета: "Иногда встречаюсь с избирателями в общественных местах, выслушиваю их проблемы. Важно быть среди народа".

Отметим, что Агиль Аббас родился в 1953 году в Агджабединском районе, позже переехал в Агдам. Окончил филологический факультет Азербайджанского государственного университета.

Работал фотокорреспондентом, занимал редакционные должности, был спецкором. В настоящее время - главный редактор газет "Адалят" и "Боз гурд".

Первый рассказ опубликовал в 1976 году. Автор ряда книг и сценария фильма "Град".

Является депутатом III–VII созывов Милли Меджлиса.