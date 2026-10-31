МВД Азербайджана: За сутки задержаны 45 человек, подозреваемых в совершении преступлений

В Азербайджане 30 октября задержаны 45 человек, подозреваемых в совершении преступлений.

Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.

Раскрыто 27 преступлений, зарегистрированных на территории страны, а также 6 преступлений, оставшихся нераскрытыми с предыдущих периодов.