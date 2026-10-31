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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе

    МВД Азербайджана: За сутки задержаны 45 человек, подозреваемых в совершении преступлений

    Происшествия
    • 31 октября, 2026
    • 09:27
    МВД Азербайджана: За сутки задержаны 45 человек, подозреваемых в совершении преступлений

    В Азербайджане 30 октября задержаны 45 человек, подозреваемых в совершении преступлений.

    Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.

    Раскрыто 27 преступлений, зарегистрированных на территории страны, а также 6 преступлений, оставшихся нераскрытыми с предыдущих периодов.

    Статистика раскрываемости МВД Азербайджана Преступность
    Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 45 nəfər saxlanılıb
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