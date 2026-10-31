Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 45 nəfər saxlanılıb
Hadisə
- 31 oktyabr, 2026
- 09:20
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Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 45 nəfər saxlanılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, oktyabrın 30-da ölkə ərazisində qeydə alınan 27, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 6 cinayətin açılması polis tərəfindən təmin olunub.
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