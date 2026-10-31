İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 45 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    • 31 oktyabr, 2026
    • 09:20
    Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 45 nəfər saxlanılıb

    Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 45 nəfər saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, oktyabrın 30-da ölkə ərazisində qeydə alınan 27, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 6 cinayətin açılması polis tərəfindən təmin olunub.

    Cinayət hadisəsi Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Polis əməkdaşı
    МВД Азербайджана: За сутки задержаны 45 человек, подозреваемых в совершении преступлений
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    MiniBoss

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