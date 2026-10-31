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    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру активов (01.10.2026)

    Финансы
    • 31 октября, 2026
    • 10:00
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру активов (01.10.2026)

    Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру активов на 1 октября 2026 года:

    Банки

    Активы банков

    (млн манатов)

    Годовая динамика

    активов

    1

    International Bank of Azerbaijan

    16 117,578

    21,0%

    2

    Kapital Bank

    13 919,541

    15,4%

    3

    PASHA Bank

    9 987,063

    11,8%

    4

    Xalq Bank

    2 827,867

    -22,1%

    5

    Bank Respublika

    2 658,619

    -2,2%

    6

    Unibank

    2 373,617

    24,4%

    7

    Azer-Turk Bank

    2 184,024

    18,1%

    8

    Access Bank

    1 883,681

    16,3%

    9

    Ziraat Bank Azerbaijan

    1 616,627

    31,0%

    10

    Bank of Baku

    1 566,315

    40,1%

    11

    Yelo Bank

    1 558,650

    7,9%

    12

    Rabitabank

    1 453,833

    11,2%

    13

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    1 008,938

    53,5%

    14

    Turan Bank

    909,718

    1,9%

    15

    Azerbaijan Industry Bank

    855,547

    7,0%

    16

    Express Bank

    725,447

    12,4%

    17

    Premium Bank

    678,915

    2,9%

    18

    AFB Bank

    574,425

    79,2%

    19

    Bank VTB Azerbaijan

    367,790

    23,3%

    20

    Bank Eurasia

    239,154

    17,2%

    21

    Bank Melli Iran-Baku

    114,281

    -5,8%
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