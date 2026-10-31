Рэнкинг банков Азербайджана по размеру активов (01.10.2026)
- 31 октября, 2026
- 10:00
Будьте в курсе главных новостей!
Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру активов на 1 октября 2026 года:
|
№
|
Банки
|
Активы банков
(млн манатов)
|
Годовая динамика
активов
|
1
|
International Bank of Azerbaijan
|
16 117,578
|
21,0%
|
2
|
Kapital Bank
|
13 919,541
|
15,4%
|
3
|
PASHA Bank
|
9 987,063
|
11,8%
|
4
|
Xalq Bank
|
2 827,867
|
-22,1%
|
5
|
Bank Respublika
|
2 658,619
|
-2,2%
|
6
|
Unibank
|
2 373,617
|
24,4%
|
7
|
Azer-Turk Bank
|
2 184,024
|
18,1%
|
8
|
Access Bank
|
1 883,681
|
16,3%
|
9
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
1 616,627
|
31,0%
|
10
|
Bank of Baku
|
1 566,315
|
40,1%
|
11
|
Yelo Bank
|
1 558,650
|
7,9%
|
12
|
Rabitabank
|
1 453,833
|
11,2%
|
13
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
1 008,938
|
53,5%
|
14
|
Turan Bank
|
909,718
|
1,9%
|
15
|
Azerbaijan Industry Bank
|
855,547
|
7,0%
|
16
|
Express Bank
|
725,447
|
12,4%
|
17
|
Premium Bank
|
678,915
|
2,9%
|
18
|
AFB Bank
|
574,425
|
79,2%
|
19
|
Bank VTB Azerbaijan
|
367,790
|
23,3%
|
20
|
Bank Eurasia
|
239,154
|
17,2%
|
21
|
Bank Melli Iran-Baku
|
114,281
|
-5,8%