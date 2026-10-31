В Азербайджане предложили включить трансплантацию сердца и роговицы в пакет ОМС
Здоровье
- 31 октября, 2026
- 09:48
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В Азербайджане необходимо включить операции по трансплантации сердца и роговицы глаза в пакет услуг обязательного медицинского страхования (ОМС).
Как сообщает Report, об этом заявила председатель правления Координационного центра по донорству органов и трансплантации Егяна Аббасова на конференции по случаю годовщины проведения первой донорской трансплантации сердца в Азербайджане и на Южном Кавказе.
По ее словам, в республике также требуется сформировать национальный реестр стволовых клеток.
Кроме того, глава центра отметила целесообразность внесения процедур гемодиализа, перитонеального диализа и генетических анализов для пациентов, ожидающих трансплантацию почки, в базовый пакет ОМС.
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