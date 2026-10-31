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    В Азербайджане предложили включить трансплантацию сердца и роговицы в пакет ОМС

    Здоровье
    • 31 октября, 2026
    • 09:48
    В Азербайджане предложили включить трансплантацию сердца и роговицы в пакет ОМС

    В Азербайджане необходимо включить операции по трансплантации сердца и роговицы глаза в пакет услуг обязательного медицинского страхования (ОМС).

    Как сообщает Report, об этом заявила председатель правления Координационного центра по донорству органов и трансплантации Егяна Аббасова на конференции по случаю годовщины проведения первой донорской трансплантации сердца в Азербайджане и на Южном Кавказе.

    По ее словам, в республике также требуется сформировать национальный реестр стволовых клеток.

    Кроме того, глава центра отметила целесообразность внесения процедур гемодиализа, перитонеального диализа и генетических анализов для пациентов, ожидающих трансплантацию почки, в базовый пакет ОМС.

    Обязательное медицинское страхование (ОМС) Координационный центр донорства и трансплантации органов Трансплантация органов
    Ürək transplantasiyasının icbari tibbi sığorta hesabına icra edilməsi təklif olunub
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