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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Ürək transplantasiyasının icbari tibbi sığorta hesabına icra edilməsi təklif olunub

    Sağlamlıq
    • 31 oktyabr, 2026
    • 09:36
    Ürək transplantasiyasının icbari tibbi sığorta hesabına icra edilməsi təklif olunub

    Ürək transplantasiyası və gözün buynuz qişasının transplantasiyası əməliyyatlarının icbari tibbi sığortanın Xidmətlər Zərfinə daxil edilməsi vacibdir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Orqan Donorluğu və Transplantasiya üzrə Koordinasiya Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Yeganə Abbasova Azərbaycanda və Cənubi Qafqazda ilk donor ürək transplantasiyasının həyata keçirilməsinin birinci ildönümü münasibətilə təşkil olunan "Ürək transplantasiyası həftəsi" çərçivəsində keçirilən konfransda deyib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda milli kök hüceyrə reyestri də yaradılmalıdır:

    "Böyrək transplantasiyasını gözləyən xəstələrin hemodializ, peritoneal dializ və genetik analiz xidmətlərindən yararlana bilməsi üçün müvafiq xidmətlər icbari tibbi sığortanın Xidmətlər Zərfinə daxil edilsə faydalı olar".

    Yeganə Abbasova Ürək-damar xəstəlikləri Orqan transplantasiyası
    В Азербайджане предложили включить трансплантацию сердца и роговицы в пакет ОМС
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