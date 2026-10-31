Болезни растений нанесли серьезный удар по яблоневым садам Губинского района

Распространение болезней яблонь в Губинском районе Азербайджана привело к существенному снижению урожайности.

Об этом северному бюро Report сообщили местные фермеры.

По их словам, из-за повышенной влажности и обильных осадков в период вызревания плодов грибковые, бактериальные, вирусные, микоплазменные, а также функциональные и абиотические болезни, охватившие яблоневые насаждения, крайне отрицательно сказались на объемах и качестве собранного урожая.

Заведующий сектором растениеводства Губинского Государственного центра аграрного развития (ГЦАР) Тарверди Исмайлов в беседе с местным бюро "Report" пояснил, что причиной массового распространения болезней среди яблонь в районе стали затяжные дожди и повышенная влажность:

"На территории Губинского района расположены 17 тыс. 170 гектаров фруктовых садов. Из этой площади 6 тыс. 860 гектаров или 40% приходится на яблоневые сады. Среди яблоневых насаждений наибольшее распространение получила парша. Данный вид заболевания, стремительно охватывающий Губу, оказывает крайне пагубное воздействие на урожайность".

По словам Исмайлова, в предыдущие годы местные садоводы получали от 4 до 8 гяпиков за килограмм яблок. В текущем году закупочная цена на перерабатывающих предприятиях несколько выросла и составила 12–13 гяпиков за килограмм, или 120–130 манатов за тонну.

Между тем, по информации фермеров, рыночная стоимость губинских яблок составляет от 60 гяпиков до 1 маната за килограмм. При этом некоторые перерабатывающие предприятия предлагают за килограмм яблок лишь 10 гяпиков, что не устраивает владельцев садов.