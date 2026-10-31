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    Болезни растений нанесли серьезный удар по яблоневым садам Губинского района

    АПК
    • 31 октября, 2026
    • 10:05
    Болезни растений нанесли серьезный удар по яблоневым садам Губинского района

    Распространение болезней яблонь в Губинском районе Азербайджана привело к существенному снижению урожайности.

    Об этом северному бюро Report сообщили местные фермеры.

    По их словам, из-за повышенной влажности и обильных осадков в период вызревания плодов грибковые, бактериальные, вирусные, микоплазменные, а также функциональные и абиотические болезни, охватившие яблоневые насаждения, крайне отрицательно сказались на объемах и качестве собранного урожая.

    Заведующий сектором растениеводства Губинского Государственного центра аграрного развития (ГЦАР) Тарверди Исмайлов в беседе с местным бюро "Report" пояснил, что причиной массового распространения болезней среди яблонь в районе стали затяжные дожди и повышенная влажность:

    "На территории Губинского района расположены 17 тыс. 170 гектаров фруктовых садов. Из этой площади 6 тыс. 860 гектаров или 40% приходится на яблоневые сады. Среди яблоневых насаждений наибольшее распространение получила парша. Данный вид заболевания, стремительно охватывающий Губу, оказывает крайне пагубное воздействие на урожайность".

    По словам Исмайлова, в предыдущие годы местные садоводы получали от 4 до 8 гяпиков за килограмм яблок. В текущем году закупочная цена на перерабатывающих предприятиях несколько выросла и составила 12–13 гяпиков за килограмм, или 120–130 манатов за тонну.

    Между тем, по информации фермеров, рыночная стоимость губинских яблок составляет от 60 гяпиков до 1 маната за килограмм. При этом некоторые перерабатывающие предприятия предлагают за килограмм яблок лишь 10 гяпиков, что не устраивает владельцев садов.

    Аграрный сектор Азербайджана Урожайность Фермерские хозяйства
    Qubanın alma bağlarında xəstəlik yayılıb, məhsuldarlıq xeyli azalıb
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