Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (31.10.2026)

    Финансы
    • 31 октября, 2026
    • 09:37
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (31.10.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    113,43

    2,63

    52,58

    WTI (долл/барр)

    104,12

    2,12

    46,70

    Золото (долл/унция)

    3 898,90

    - 132,50

    - 442,20

    Индексы

    Dow-Jones

    51 770,31

    - 572,25

    3 707,02

    S&P 500

    7 580,07

    - 140,32

    734,57

    Nasdaq

    25 437,00

    - 747,73

    2 195,01

    Nikkei

    63 290,11

    - 1 369,36

    12 950,63

    Dax

    25 818,21

    - 221,47

    1 327,80

    FTSE 100

    10 729,78

    7,71

    798,40

    CAC 40 INDEX

    7 969,42

    - 0,58

    - 180,08

    Shanghai Composite

    3 599,02

    - 52,41

    - 369,82

    Bist 100

    10 759,56

    - 405,88

    - 501,96

    RTS

    981,25

    6,52

    - 132,88

    Валюта

    USD/EUR

    1,1160

    0,0000

    - 0,0585

    USD/GBP

    1,3391

    0,0000

    - 0,0082

    JPY/USD

    157,5600

    - 0,1500

    1,1100

    RUB/USD

    80,5025

    - 0,7500

    1,7525

    TRY/USD

    49,9411

    0,0500

    6,9849

    CNY/USD

    6,6543

    - 0,0100

    - 0,3347
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (31.10.2026)
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