Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (31.10.2026)
Финансы
- 31 октября, 2026
- 09:37
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|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
113,43
|
2,63
|
52,58
|
WTI (долл/барр)
|
104,12
|
2,12
|
46,70
|
Золото (долл/унция)
|
3 898,90
|
- 132,50
|
- 442,20
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
51 770,31
|
- 572,25
|
3 707,02
|
S&P 500
|
7 580,07
|
- 140,32
|
734,57
|
Nasdaq
|
25 437,00
|
- 747,73
|
2 195,01
|
Nikkei
|
63 290,11
|
- 1 369,36
|
12 950,63
|
Dax
|
25 818,21
|
- 221,47
|
1 327,80
|
FTSE 100
|
10 729,78
|
7,71
|
798,40
|
CAC 40 INDEX
|
7 969,42
|
- 0,58
|
- 180,08
|
Shanghai Composite
|
3 599,02
|
- 52,41
|
- 369,82
|
Bist 100
|
10 759,56
|
- 405,88
|
- 501,96
|
RTS
|
981,25
|
6,52
|
- 132,88
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1160
|
0,0000
|
- 0,0585
|
USD/GBP
|
1,3391
|
0,0000
|
- 0,0082
|
JPY/USD
|
157,5600
|
- 0,1500
|
1,1100
|
RUB/USD
|
80,5025
|
- 0,7500
|
1,7525
|
TRY/USD
|
49,9411
|
0,0500
|
6,9849
|
CNY/USD
|
6,6543
|
- 0,0100
|
- 0,3347
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