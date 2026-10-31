İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (31.10.2026)

    Maliyyə
    • 31 oktyabr, 2026
    • 09:37
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (31.10.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    113,43

    2,63

    52,58

    Neft WTI (dollar/barel)

    104,12

    2,12

    46,70

    Qızıl (dollar/unsiya)

    3 898,90

    - 132,50

    - 442,20

    İndekslər

    Dow-Jones

    51 770,31

    - 572,25

    3 707,02

    S&P 500

    7 580,07

    - 140,32

    734,57

    Nasdaq

    25 437,00

    - 747,73

    2 195,01

    Nikkei

    63 290,11

    - 1 369,36

    12 950,63

    Dax

    25 818,21

    - 221,47

    1 327,80

    FTSE 100

    10 729,78

    7,71

    798,40

    CAC 40 INDEX

    7 969,42

    - 0,58

    - 180,08

    Shanghai Composite

    3 599,02

    - 52,41

    - 369,82

    Bist 100

    10 759,56

    - 405,88

    - 501,96

    RTS

    981,25

    6,52

    - 132,88

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1160

    0,0000

    - 0,0585

    USD/GBP

    1,3391

    0,0000

    - 0,0082

    JPY/USD

    157,5600

    - 0,1500

    1,1100

    RUB/USD

    80,5025

    - 0,7500

    1,7525

    TRY/USD

    49,9411

    0,0500

    6,9849

    CNY/USD

    6,6543

    - 0,0100

    - 0,3347
    Əmtəə bazarı Birja indeksləri Valyuta bazarı Brent markalı neft WTI markalı neft
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (31.10.2026)
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