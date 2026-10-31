Саудовская Аравия сообщила об уничтожении трех беспилотников
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- 31 октября, 2026
- 10:09
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Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили и уничтожили беспилотник в районе Эр-Рияда.
Как передает Report со ссылкой на Аl Jazeera, об этом сообщил официальный представитель возглавляемой Саудовской Аравией коалиции Турки аль-Малики.
По его словам, ранее были сбиты еще два беспилотника - в Восточной провинции и на юге королевства.
Səudiyyə Ərəbistanı 3 PUA-nı zərərsizləşdirib
Saudi-led coalition says Houthi drone destroyed in Riyadh region
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