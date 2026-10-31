Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе
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    Рэнкинг банков Азербайджана по объему средств в ЦБА (01.10.2026)

    Финансы
    • 31 октября, 2026
    • 10:40
    Рэнкинг банков Азербайджана по объему средств в ЦБА (01.10.2026)

    Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по объему средств в Центральном банке (ЦБА) на 1 октября 2026 года:

    Банки

    Средства банка

    в ЦБА (млн манатов)

    Годовая динамика

    средств банка в ЦБА

    1

    Kapital Bank

    2 005,470

    13,4%

    2

    PASHA Bank

    895,828

    76,5%

    3

    Azer-Turk Bank

    202,403

    94,2%

    4

    Xalq Bank

    141,489

    -6,1%

    5

    Ziraat Bank Azerbaijan

    69,873

    105,8%

    6

    Yelo Bank

    69,738

    31,8%

    7

    Premium Bank

    60,520

    -29,9%

    8

    Turan Bank

    28,179

    24,8%

    9

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    22,271

    -8,4%

    10

    Azerbaijan Industry Bank

    13,625

    -64,6%

    11

    Bank Eurasia

    6,775

    36,2%

    12

    Access Bank

    Не заявлено

    Не заявлено

    13

    AFB Bank

    Не заявлено

    Не заявлено

    14

    International Bank of Azerbaijan

    Не заявлено

    Не заявлено

    15

    Bank of Baku

    Не заявлено

    Не заявлено

    16

    Bank Respublika

    Не заявлено

    Не заявлено

    17

    Bank VTB Azerbaijan

    Не заявлено

    Не заявлено

    18

    Express Bank

    Не заявлено

    Не заявлено

    19

    Bank Melli Iran-Baku

    Не заявлено

    Не заявлено

    20

    Rabitabank

    Не заявлено

    Не заявлено

    21

    Unibank

    Не заявлено

    Не заявлено
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