Azərbaycandakı bankların Mərkəzi Bankdakı vəsaitlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.10.2026)
- 31 oktyabr, 2026
- 10:40
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"Report" Azərbaycandakı bankların 1 oktyabr 2026-cı ilə Mərkəzi Bankdakı vəsaitlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
|
№
|
Banklar
|
Bankın
Mərkəzi Bankdakı vəsaitləri
(milyon manat)
|
Bankın
Mərkəzi Bankdakı vəsaitlərinin
illik dinamikası
|
1
|
Kapital Bank
|
2 005,470
|
13,4%
|
2
|
PASHA Bank
|
895,828
|
76,5%
|
3
|
Azer-Turk Bank
|
202,403
|
94,2%
|
4
|
Xalq Bank
|
141,489
|
-6,1%
|
5
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
69,873
|
105,8%
|
6
|
Yelo Bank
|
69,738
|
31,8%
|
7
|
Premium Bank
|
60,520
|
-29,9%
|
8
|
Turan Bank
|
28,179
|
24,8%
|
9
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
22,271
|
-8,4%
|
10
|
Azerbaijan Industry Bank
|
13,625
|
-64,6%
|
11
|
Bank Eurasia
|
6,775
|
36,2%
|
12
|
Access Bank
|
Bəyan etməyib
|
Bəyan etməyib
|
13
|
AFB Bank
|
Bəyan etməyib
|
Bəyan etməyib
|
14
|
International Bank of Azerbaijan
|
Bəyan etməyib
|
Bəyan etməyib
|
15
|
Bank of Baku
|
Bəyan etməyib
|
Bəyan etməyib
|
16
|
Bank Respublika
|
Bəyan etməyib
|
Bəyan etməyib
|
17
|
Bank VTB Azerbaijan
|
Bəyan etməyib
|
Bəyan etməyib
|
18
|
Express Bank
|
Bəyan etməyib
|
Bəyan etməyib
|
19
|
Bank Melli Iran-Baku
|
Bəyan etməyib
|
Bəyan etməyib
|
20
|
Rabitabank
|
Bəyan etməyib
|
Bəyan etməyib
|
21
|
Unibank
|
Bəyan etməyib
|
Bəyan etməyib