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    Azərbaycandakı bankların Mərkəzi Bankdakı vəsaitlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.10.2026)

    Maliyyə
    • 31 oktyabr, 2026
    • 10:40
    Azərbaycandakı bankların Mərkəzi Bankdakı vəsaitlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.10.2026)

    "Report" Azərbaycandakı bankların 1 oktyabr 2026-cı ilə Mərkəzi Bankdakı vəsaitlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Banklar

    Bankın

    Mərkəzi Bankdakı vəsaitləri

    (milyon manat)

    Bankın

    Mərkəzi Bankdakı vəsaitlərinin

    illik dinamikası

    1

    Kapital Bank

    2 005,470

    13,4%

    2

    PASHA Bank

    895,828

    76,5%

    3

    Azer-Turk Bank

    202,403

    94,2%

    4

    Xalq Bank

    141,489

    -6,1%

    5

    Ziraat Bank Azerbaijan

    69,873

    105,8%

    6

    Yelo Bank

    69,738

    31,8%

    7

    Premium Bank

    60,520

    -29,9%

    8

    Turan Bank

    28,179

    24,8%

    9

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    22,271

    -8,4%

    10

    Azerbaijan Industry Bank

    13,625

    -64,6%

    11

    Bank Eurasia

    6,775

    36,2%

    12

    Access Bank

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    13

    AFB Bank

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    14

    International Bank of Azerbaijan

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    15

    Bank of Baku

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    16

    Bank Respublika

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    17

    Bank VTB Azerbaijan

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    18

    Express Bank

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    19

    Bank Melli Iran-Baku

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    20

    Rabitabank

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    21

    Unibank

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib
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