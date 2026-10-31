Рэнкинг банков Азербайджана по инвестициям в ценные бумаги (01.10.2026)
- 31 октября, 2026
- 11:00
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Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по объему инвестиций в ценные бумаги на 1 октября 2026 года:
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№
|
Банки
|
Инвестиции банков
в ценные бумаги
(млн манатов)
|
Годовая динамика
|
1
|
International Bank of Azerbaijan
|
2 934,753
|
-8,4%
|
2
|
PASHA Bank
|
2 893,726
|
45,6%
|
3
|
Kapital Bank
|
2 828,312
|
-10,2%
|
4
|
Azer-Turk Bank
|
304,937
|
63,6%
|
5
|
Rabitabank
|
164,196
|
38,0%
|
6
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
116,139
|
94,1%
|
7
|
Unibank
|
102,455
|
143,1%
|
8
|
Access Bank
|
102,331
|
167,2%
|
9
|
Bank of Baku
|
100,334
|
50,9%
|
10
|
Bank Melli Iran-Baku
|
76,030
|
27,9%
|
11
|
Express Bank
|
59,377
|
49,2%
|
12
|
Xalq Bank
|
52,702
|
-75,1%
|
13
|
AFB Bank
|
44,396
|
526,0%
|
14
|
Bank Respublika
|
32,835
|
-59,3%
|
15
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
31,386
|
-45,7%
|
16
|
Yelo Bank
|
27,122
|
160,5%
|
17
|
Turan Bank
|
14,581
|
-9,4%
|
18
|
Premium Bank
|
10,451
|
-44,6%
|
19
|
Bank VTB Azerbaijan
|
7,960
|
-19,5%
|
20
|
Bank Eurasia
|
5,962
|
1880,7%
|
21
|
Azerbaijan Industry Bank
|
0,000
|
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