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    Рэнкинг банков Азербайджана по инвестициям в ценные бумаги (01.10.2026)

    Финансы
    • 31 октября, 2026
    • 11:00
    Рэнкинг банков Азербайджана по инвестициям в ценные бумаги (01.10.2026)

    Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по объему инвестиций в ценные бумаги на 1 октября 2026 года:

    Банки

    Инвестиции банков

    в ценные бумаги

    (млн манатов)

    Годовая динамика

    1

    International Bank of Azerbaijan

    2 934,753

    -8,4%

    2

    PASHA Bank

    2 893,726

    45,6%

    3

    Kapital Bank

    2 828,312

    -10,2%

    4

    Azer-Turk Bank

    304,937

    63,6%

    5

    Rabitabank

    164,196

    38,0%

    6

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    116,139

    94,1%

    7

    Unibank

    102,455

    143,1%

    8

    Access Bank

    102,331

    167,2%

    9

    Bank of Baku

    100,334

    50,9%

    10

    Bank Melli Iran-Baku

    76,030

    27,9%

    11

    Express Bank

    59,377

    49,2%

    12

    Xalq Bank

    52,702

    -75,1%

    13

    AFB Bank

    44,396

    526,0%

    14

    Bank Respublika

    32,835

    -59,3%

    15

    Ziraat Bank Azerbaijan

    31,386

    -45,7%

    16

    Yelo Bank

    27,122

    160,5%

    17

    Turan Bank

    14,581

    -9,4%

    18

    Premium Bank

    10,451

    -44,6%

    19

    Bank VTB Azerbaijan

    7,960

    -19,5%

    20

    Bank Eurasia

    5,962

    1880,7%

    21

    Azerbaijan Industry Bank

    0,000

    -
    Azərbaycandakı bankların qiymətli kağızlara investisiyalarının məbləğinə görə renkinqi (01.10.2026)
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