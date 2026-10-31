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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Səudiyyə Ərəbistanı 3 PUA-nı zərərsizləşdirib

    Digər ölkələr
    • 31 oktyabr, 2026
    • 10:15
    Səudiyyə Ərəbistanı 3 PUA-nı zərərsizləşdirib

    Səudiyyə Ərəbistanının hava hücumundan müdafiə qüvvələri Ər-Riyad bölgəsində pilotsuz uçuş aparatını (PUA) zərərsizləşdirib.

    "Report" "Al Jazeera"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Səudiyyə Ərəbistanının rəhbərlik etdiyi koalisiyanın rəsmi nümayəndəsi Turki əl-Maliki bildirib.

    Onun sözlərinə görə, daha əvvəl Şərq əyalətində və krallığın cənubunda 2 PUA vurulmuşdu.

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