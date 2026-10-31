Səudiyyə Ərəbistanı 3 PUA-nı zərərsizləşdirib
Digər ölkələr
- 31 oktyabr, 2026
- 10:15
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Səudiyyə Ərəbistanının hava hücumundan müdafiə qüvvələri Ər-Riyad bölgəsində pilotsuz uçuş aparatını (PUA) zərərsizləşdirib.
"Report" "Al Jazeera"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Səudiyyə Ərəbistanının rəhbərlik etdiyi koalisiyanın rəsmi nümayəndəsi Turki əl-Maliki bildirib.
Onun sözlərinə görə, daha əvvəl Şərq əyalətində və krallığın cənubunda 2 PUA vurulmuşdu.
Саудовская Аравия сообщила об уничтожении трех беспилотников
Saudi-led coalition says Houthi drone destroyed in Riyadh region
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