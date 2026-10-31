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    Саудовская Аравия сообщила об уничтожении трех беспилотников

    Другие страны
    • 31 октября, 2026
    • 10:09
    Саудовская Аравия сообщила об уничтожении трех беспилотников

    Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили и уничтожили беспилотник в районе Эр-Рияда.

    Как передает Report со ссылкой на Аl Jazeera, об этом сообщил официальный представитель возглавляемой Саудовской Аравией коалиции Турки аль-Малики.

    По его словам, ранее были сбиты еще два беспилотника - в Восточной провинции и на юге королевства.

    Саудовская Аравия Турки аль-Малики Движение Ансар Аллах (хуситы) Беспилотный летательный аппарат (БПЛА)
    Səudiyyə Ərəbistanı 3 PUA-nı zərərsizləşdirib
    Saudi-led coalition says Houthi drone destroyed in Riyadh region
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