Саудовская Аравия сообщила об уничтожении трех беспилотников

Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили и уничтожили беспилотник в районе Эр-Рияда.

Как передает Report со ссылкой на Аl Jazeera, об этом сообщил официальный представитель возглавляемой Саудовской Аравией коалиции Турки аль-Малики.

По его словам, ранее были сбиты еще два беспилотника - в Восточной провинции и на юге королевства.