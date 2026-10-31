Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе

    Большой шлем: Еще 3 азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу

    Индивидуальные
    • 31 октября, 2026
    • 10:12
    Большой шлем: Еще 3 азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу

    В последний день турнира "Большой шлем" в Абу-Даби, в борьбу вступят еще 3 азербайджанских дзюдоиста.

    Как сообщает Report, Ушанги Кокаури и Джамал Гамзатханов (оба +100 кг) стартуют в соревнованиях с этапа 1/8 финала.

    В женских соревнованиях на том же этапе Мадина Каисинова (+78 кг) встретится с представительницей Узбекистана Иришхон Гурбанбаевой.

    Отметим, что азербайджанские дзюдоисты на турнире, стартовавшем 29 октября, на данный момент завоевали 4 награды. Балабей Агаев (60 кг) и Кёнюль Алиева (48 кг) завоевали золотые, а Рашад Елкиев (66 кг) и Хидаят Гейдаров (73 кг) - бронзовые медали.

    Большой шлем по дзюдо Сборная Азербайджана по дзюдо
    "Böyük Dəbilqə": Azərbaycanın daha 3 cüdoçusu mübarizəyə qoşulacaq
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