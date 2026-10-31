Большой шлем: Еще 3 азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу
Индивидуальные
- 31 октября, 2026
- 10:12
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В последний день турнира "Большой шлем" в Абу-Даби, в борьбу вступят еще 3 азербайджанских дзюдоиста.
Как сообщает Report, Ушанги Кокаури и Джамал Гамзатханов (оба +100 кг) стартуют в соревнованиях с этапа 1/8 финала.
В женских соревнованиях на том же этапе Мадина Каисинова (+78 кг) встретится с представительницей Узбекистана Иришхон Гурбанбаевой.
Отметим, что азербайджанские дзюдоисты на турнире, стартовавшем 29 октября, на данный момент завоевали 4 награды. Балабей Агаев (60 кг) и Кёнюль Алиева (48 кг) завоевали золотые, а Рашад Елкиев (66 кг) и Хидаят Гейдаров (73 кг) - бронзовые медали.
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