Оппозиция Израиля рассматривает возможность введения прямых выборов премьер-министра

Партии оппозиционного блока в Израиле рассматривают возможность внесения законодательной инициативы о введении прямых выборов премьер-министра.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, предложение предусматривает отдельное голосование за кандидата на пост главы правительства, что может стать одним из способов выхода из политического тупика после парламентских выборов, состоявшихся 27 октября. По их итогам ни блок премьер-министра Биньямина Нетаньяху, ни его оппоненты не получили большинства в Кнессете.

Согласно предлагаемой системе, кандидат, победивший на прямых выборах премьер-министра, теоретически сможет сформировать правительство меньшинства без получения большинства в парламенте.

Отмечается, что сам Нетаньяху выступал с аналогичной инициативой после выборов в марте 2021 года, когда ему не удалось сформировать правящую коалицию.

В настоящее время основной закон Израиля "О правительстве", имеющий квазиконституционный статус, предусматривает, что новое правительство должно получить вотум доверия Кнессета, состоящего из 120 депутатов, прежде чем приступить к работе. Для введения прямых выборов потребуется внести поправки в закон, которые должны поддержать не менее 61 депутата.

Напомним, что по итогам парламентских выборов в Израиле партия "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху получила 27 из 120 мест в Кнессете, оппозиционная партия "Яшар" во главе с Гади Айзенкотом - 21 мандат. Блок Нетаньяху располагает 53 местами, оппозиционные силы - 48, еще 19 мандатов получили арабские партии. Для формирования правительства необходимо заручиться поддержкой не менее 61 депутата.

Кандидату будет предоставлено 28 дней с возможностью продления срока еще на две недели. Если ему не удастся сформировать коалицию, президент сможет передать мандат другому депутату, которому отводится 14 дней без права продления.