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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе

    Рэнкинг банков Азербайджана по объему наличных средств (01.10.2026)

    Финансы
    • 31 октября, 2026
    • 10:20
    Рэнкинг банков Азербайджана по объему наличных средств (01.10.2026)

    Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по объему наличных средств на 1 октября 2026 года:

    Банки

    Наличные средства банков (млн манатов)

    Годовая динамика

    наличных средств

    1

    Kapital Bank

    829,499

    -10,4%

    2

    PASHA Bank

    185,590

    18,8%

    3

    Turan Bank

    68,515

    45,2%

    4

    Xalq Bank

    68,362

    -10,6%

    5

    Yelo Bank

    41,060

    0,2%

    6

    Azer-Turk Bank

    36,930

    7,5%

    7

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    21,504

    25,9%

    8

    Premium Bank

    20,871

    0,3%

    9

    Azerbaijan Industry Bank

    14,089

    -18,1%

    10

    Bank Eurasia

    12,392

    -9,4%

    11

    Ziraat Bank Azerbaijan

    12,370

    -5,8%

    12

    Access Bank

    Не заявлено

    Не заявлено

    13

    AFB Bank

    Не заявлено

    Не заявлено

    14

    International Bank of Azerbaijan

    Не заявлено

    Не заявлено

    15

    Bank of Baku

    Не заявлено

    Не заявлено

    16

    Bank Respublika

    Не заявлено

    Не заявлено

    17

    Bank VTB Azerbaijan

    Не заявлено

    Не заявлено

    18

    Express Bank

    Не заявлено

    Не заявлено

    19

    Bank Melli Iran-Baku

    Не заявлено

    Не заявлено

    20

    Rabitabank

    Не заявлено

    Не заявлено

    21

    Unibank

    Не заявлено

    Не заявлено
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