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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Azərbaycandakı bankların nağd vəsaitlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.10.2026)

    Maliyyə
    • 31 oktyabr, 2026
    • 10:20
    Azərbaycandakı bankların nağd vəsaitlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.10.2026)

    "Report" Azərbaycandakı bankların 1 oktyabr 2026-cı ilə nağd vəsaitlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Banklar

    Bankın nağd vəsaitləri

    (milyon manat)

    Bankın nağd vəsaitlərinin

    illik dinamikası

    1

    Kapital Bank

    829,499

    -10,4%

    2

    PASHA Bank

    185,590

    18,8%

    3

    Turan Bank

    68,515

    45,2%

    4

    Xalq Bank

    68,362

    -10,6%

    5

    Yelo Bank

    41,060

    0,2%

    6

    Azer-Turk Bank

    36,930

    7,5%

    7

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    21,504

    25,9%

    8

    Premium Bank

    20,871

    0,3%

    9

    Azerbaijan Industry Bank

    14,089

    -18,1%

    10

    Bank Eurasia

    12,392

    -9,4%

    11

    Ziraat Bank Azerbaijan

    12,370

    -5,8%

    12

    Access Bank

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    13

    AFB Bank

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    14

    International Bank of Azerbaijan

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    15

    Bank of Baku

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    16

    Bank Respublika

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    17

    Bank VTB Azerbaijan

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    18

    Express Bank

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    19

    Bank Melli Iran-Baku

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    20

    Rabitabank

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    21

    Unibank

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib
    Azərbaycan bankları Bank renkinqi
    Рэнкинг банков Азербайджана по объему наличных средств (01.10.2026)
    MiniBoss
    MiniBoss

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