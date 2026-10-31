Azərbaycandakı bankların nağd vəsaitlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.10.2026)
- 31 oktyabr, 2026
- 10:20
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"Report" Azərbaycandakı bankların 1 oktyabr 2026-cı ilə nağd vəsaitlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
|
№
|
Banklar
|
Bankın nağd vəsaitləri
(milyon manat)
|
Bankın nağd vəsaitlərinin
illik dinamikası
|
1
|
Kapital Bank
|
829,499
|
-10,4%
|
2
|
PASHA Bank
|
185,590
|
18,8%
|
3
|
Turan Bank
|
68,515
|
45,2%
|
4
|
Xalq Bank
|
68,362
|
-10,6%
|
5
|
Yelo Bank
|
41,060
|
0,2%
|
6
|
Azer-Turk Bank
|
36,930
|
7,5%
|
7
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
21,504
|
25,9%
|
8
|
Premium Bank
|
20,871
|
0,3%
|
9
|
Azerbaijan Industry Bank
|
14,089
|
-18,1%
|
10
|
Bank Eurasia
|
12,392
|
-9,4%
|
11
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
12,370
|
-5,8%
|
12
|
Access Bank
|
Bəyan etməyib
|
Bəyan etməyib
|
13
|
AFB Bank
|
Bəyan etməyib
|
Bəyan etməyib
|
14
|
International Bank of Azerbaijan
|
Bəyan etməyib
|
Bəyan etməyib
|
15
|
Bank of Baku
|
Bəyan etməyib
|
Bəyan etməyib
|
16
|
Bank Respublika
|
Bəyan etməyib
|
Bəyan etməyib
|
17
|
Bank VTB Azerbaijan
|
Bəyan etməyib
|
Bəyan etməyib
|
18
|
Express Bank
|
Bəyan etməyib
|
Bəyan etməyib
|
19
|
Bank Melli Iran-Baku
|
Bəyan etməyib
|
Bəyan etməyib
|
20
|
Rabitabank
|
Bəyan etməyib
|
Bəyan etməyib
|
21
|
Unibank
|
Bəyan etməyib
|
Bəyan etməyib