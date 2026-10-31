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    Пожар на обувной фабрике в Индии унес жизни четырех человек

    Другие страны
    • 31 октября, 2026
    • 10:35
    Пожар на обувной фабрике в Индии унес жизни четырех человек

    По меньшей мере четыре человека погибли, еще двое получили ранения в результате крупного пожара на обувной фабрике в индийском Дели.

    Как передает Report со ссылкой на местные медиа, пожар вспыхнул в подвале предприятия, расположенного в промышленной зоне Манголпури.

    Шесть человек, спасенных из здания без сознания, были доставлены в больницу. Четверо из них скончались, двое остаются под наблюдением врачей.

    Для ликвидации возгорания были привлечены более 20 пожарных расчетов. Тушение продолжалось около четырех часов из-за наличия на фабрике легковоспламеняющихся материалов, в том числе резины и химических веществ.

    Полиция и криминалисты начали расследование причин происшествия. В частности, специалисты проверяют планировку здания, наличие входов и выходов, а также соблюдение требований пожарной безопасности.

    Пожар (возгорание) Жертвы среди мирного населения Индия
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