Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе

    Чемпионат мира: 4 борца вольного стиля из Азербайджана вступят в борьбу

    Индивидуальные
    • 31 октября, 2026
    • 09:38
    Чемпионат мира: 4 борца вольного стиля из Азербайджана вступят в борьбу

    Четыре борца вольного стиля из Азербайджана сегодня вступят в борьбу на чемпионате мира в Астане.

    Как сообщает Report, в 1/16 финала Ислам Базарганов (57 кг) встретится с представителем Индии Рахулом Рахулом, а Туран Байрамов (74 кг) - с грузином Гиорги Элбакидзе.

    В 1/8 финала Джабраил Гаджиев (79 кг) будет бороться с иорданцем Эрзо Исаковым, а Али Цокаев (92 кг) - с победителем пары Домантас Паулюшенко (Литва)/Реджеп Хайдари (Северная Македония).

    Кроме того, Гиорги Мешвилдишвили (125 кг) выяснит отношения с венгром Владиславом Байцаевым в борьбе за бронзовую медаль.

    Арсений Джиоев (86 кг) будет бороться за золотую медаль с американцем Кайлом Дейком.

    Напомним, что ранее среди борцов греко-римского стиля Эльдениз Азизли (55 кг) и Санан Сулейманов (77 кг) завоевали золотые, а Нихат Маммедли (63 кг) - серебряную медаль.

    Чемпионат мира по борьбе Вольная борьба
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