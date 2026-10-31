Чемпионат мира: 4 борца вольного стиля из Азербайджана вступят в борьбу

Четыре борца вольного стиля из Азербайджана сегодня вступят в борьбу на чемпионате мира в Астане.

Как сообщает Report, в 1/16 финала Ислам Базарганов (57 кг) встретится с представителем Индии Рахулом Рахулом, а Туран Байрамов (74 кг) - с грузином Гиорги Элбакидзе.

В 1/8 финала Джабраил Гаджиев (79 кг) будет бороться с иорданцем Эрзо Исаковым, а Али Цокаев (92 кг) - с победителем пары Домантас Паулюшенко (Литва)/Реджеп Хайдари (Северная Македония).

Кроме того, Гиорги Мешвилдишвили (125 кг) выяснит отношения с венгром Владиславом Байцаевым в борьбе за бронзовую медаль.

Арсений Джиоев (86 кг) будет бороться за золотую медаль с американцем Кайлом Дейком.

Напомним, что ранее среди борцов греко-римского стиля Эльдениз Азизли (55 кг) и Санан Сулейманов (77 кг) завоевали золотые, а Нихат Маммедли (63 кг) - серебряную медаль.