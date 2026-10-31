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    Навроцкий: В Польше произошел силовой захват Конституционного суда

    Другие страны
    • 31 октября, 2026
    • 09:02
    Навроцкий: В Польше произошел силовой захват Конституционного суда

    Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что этой ночью в Варшаве произошел силовой захват Конституционного трибунала - одного из высших судебных органов страны.

    Как передает Report, его слова приводит портал Onet.

    "Этой ночью произошло нарушение общественного порядка в Республике Польша и силовой захват конституционного государственного органа. Я провел консультации с первым председателем Верховного суда, судьей Збигневом Капиньским, который также не считает законными действия лиц, узурпирующих власть в Конституционном трибунале", - сказал он, выступая перед митингующими.

    Конституционный трибунал Польши - высший орган конституционного контроля, который проверяет законы и другие нормативные акты на соответствие Конституции. Он также рассматривает споры о полномочиях центральных государственных органов и жалобы граждан на нарушение их конституционных прав. Решения трибунала являются общеобязательными и окончательными. Поэтому контроль над его составом и руководством имеет значительное политическое значение: суд может признавать неконституционными законы, принимаемые парламентом и правительством.

    Навроцкий призвал восстановить правопорядок, а силовиков - покинуть территорию Конституционного трибунала.

    Кароль Навроцкий Польша
    Navrotski: Polşada Konstitusiya Məhkəməsi zorla ələ keçirilib
    Polish president talks on forceful takeover of Constitutional Tribunal in Warsaw
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