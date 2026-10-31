Навроцкий: В Польше произошел силовой захват Конституционного суда
- 31 октября, 2026
- 09:02
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Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что этой ночью в Варшаве произошел силовой захват Конституционного трибунала - одного из высших судебных органов страны.
Как передает Report, его слова приводит портал Onet.
"Этой ночью произошло нарушение общественного порядка в Республике Польша и силовой захват конституционного государственного органа. Я провел консультации с первым председателем Верховного суда, судьей Збигневом Капиньским, который также не считает законными действия лиц, узурпирующих власть в Конституционном трибунале", - сказал он, выступая перед митингующими.
Конституционный трибунал Польши - высший орган конституционного контроля, который проверяет законы и другие нормативные акты на соответствие Конституции. Он также рассматривает споры о полномочиях центральных государственных органов и жалобы граждан на нарушение их конституционных прав. Решения трибунала являются общеобязательными и окончательными. Поэтому контроль над его составом и руководством имеет значительное политическое значение: суд может признавать неконституционными законы, принимаемые парламентом и правительством.
Навроцкий призвал восстановить правопорядок, а силовиков - покинуть территорию Конституционного трибунала.