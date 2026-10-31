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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Navrotski: Polşada Konstitusiya Məhkəməsi zorla ələ keçirilib

    Digər ölkələr
    • 31 oktyabr, 2026
    • 09:12
    Navrotski: Polşada Konstitusiya Məhkəməsi zorla ələ keçirilib

    Bu gecə Varşavada ölkənin ali məhkəmə orqanlarından biri olan Konstitusiya Tribunalı zorla ələ keçirilib.

    "Report" "Onet" portalına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Polşa Prezidenti Karol Navrotski bildirib.

    "Bu gecə Polşa Respublikasında ictimai asayiş pozulub və konstitusion dövlət orqanı zor gücünə ələ keçirilib. Mən Ali Məhkəmənin birinci sədri, hakim Zbiqnev Kapinski ilə məsləhətləşmələr apardım. O da Konstitusiya Tribunalında hakimiyyəti qəsb edən şəxslərin hərəkətlərini qanuni hesab etmir", - o, mitinq iştirakçıları qarşısında çıxış edərkən deyib.

    Polşanın Konstitusiya Tribunalı - qanunların və digər normativ aktların Konstitusiyaya uyğunluğunu yoxlayan ali konstitusiya nəzarəti orqanıdır. O, həmçinin mərkəzi dövlət orqanlarının səlahiyyətləri barədə mübahisələrə və vətəndaşların konstitusion hüquqlarının pozulmasına dair şikayətlərinə baxır. Tribunalın qərarları hamı üçün məcburidir və qətidir. Buna görə də onun tərkibi və rəhbərliyi üzərindəki nəzarət mühüm siyasi əhəmiyyət kəsb edir: məhkəmə parlament və hökumət tərəfindən qəbul edilən qanunları qeyri-konstitusion hesab edə bilər.

    Navrotski hüquq qaydasını bərpa etməyə, güc strukturları əməkdaşlarını isə Konstitusiya Tribunalının ərazisini tərk etməyə çağırıb.

    Karol Navrotski Polşa
    Навроцкий: В Польше произошел силовой захват Конституционного суда
    Polish president talks on forceful takeover of Constitutional Tribunal in Warsaw
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