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    Цена азербайджанской нефти превысила $126

    Энергетика
    • 31 октября, 2026
    • 09:07
    Цена азербайджанской нефти превысила $126

    Цена барреля азербайджанской нефти Azeri Light на мировом рынке повысилась на $3,88, или 3,17%, и составила $126,16.

    Как сообщает Report со ссылкой на источник на нефтяном рынке, по итогам торгов цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $118,76 за баррель.

    Цена Azeri Light на базисе FOB в турецком порту Джейхан повысилась на $4,1, или 3,65%, до $116,48 за баррель.

    В государственном бюджете Азербайджана на текущий год средняя цена барреля нефти заложена на уровне $65.

    Отметим, что минимальная цена Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года - $15,81 за баррель, а максимальная - в июле 2008 года, когда она достигла $149,66.

    В Азербайджане нефть этой марки добывается в рамках контракта на разработку блока месторождений "Азери - Чыраг - Гюнешли" (АЧГ). Доля SOCAR в контракте составляет 35,3%.

    Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Нефть марки Azeri Light Цена на нефть
    Azərbaycan neftinin qiyməti 126 dolları keçib
    Azeri Light oil price exceeds $126
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