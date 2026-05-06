    Трамп допустил заключение сделки с Ираном до своего визита в Китай

    Трамп допустил заключение сделки с Ираном до своего визита в Китай

    Другие страны
    • 06 мая, 2026
    • 19:13
    Трамп допустил заключение сделки с Ираном до своего визита в Китай

    Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм относительно возможного заключения сделки с Ираном, заявив, что соглашение может быть достигнуто до его поездки в Китай на следующей неделе.

    Как передает Report, об этом он сообщил в интервью PBS News.

    Он отметил высокую вероятность достижения договоренности, однако подчеркнул, что это не точно.

    По его словам, в рамках возможной сделки Иран должен будет экспортировать свой высокообогащенный уран в США, а также взять обязательство не использовать свои подземные ядерные объекты для активной деятельности.

    Трамп также отметил, что сделка может быть заключена до его визита в Китай, запланированный на середину мая, однако назвал такой сценарий "желательным, но не обязательным".

    Трамп заявил, что отправка спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера на переговоры маловероятна, добавив, что соглашение может быть достигнуто напрямую, а при необходимости - подписано на финальной встрече.

    В то же время он не исключил возобновление ударов по Ирану при срыве сделки.

    По данным CNN, Вашингтон и Тегеран обсуждают возможность моратория на обогащение урана в Иране сроком более 10 лет, а также вывоз запасов уже имеющегося материала из страны. Сообщается, что рассматриваемый одностраничный план включает объявление о завершении военных действий и запуск 30-дневного переговорного периода по ключевым вопросам, включая ядерную программу Ирана, размораживание активов и безопасность в Ормузском проливе.

    В то же время начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир заявил, что израильские военные находятся в состоянии повышенной готовности к возобновлению масштабной операции против Ирана и имеют заранее подготовленный список целей в стране.

    Дональд Трамп Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Переговоры между США и Ираном Ядерная программа Ирана
