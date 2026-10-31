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    Рубио призвал не использовать торговлю продовольствием для политического давления

    Другие страны
    • 31 октября, 2026
    • 23:51
    Рубио призвал не использовать торговлю продовольствием для политического давления

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил о недопустимости использования торговли продовольствием и сельскохозяйственной продукцией в качестве инструмента экономического или политического давления на другие государства.

    Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении главы американской дипломатии по итогам встречи министров иностранных дел стран "Большой двадцатки" (G20) в Атланте.

    Рубио отметил, что одной из растущих проблем мировой торговли становится использование цепочек поставок продовольствия в качестве средства давления на другие страны.

    По его словам, речь идет о случаях, когда правительства намеренно замедляют, приостанавливают или блокируют поставки продовольствия, чтобы вынудить другие государства пойти на уступки по вопросам, не связанным непосредственно с торговлей.

    "Важно, чтобы мировое сообщество пришло к единому мнению о том, что торговля продовольствием и сельскохозяйственной продукцией не должна использоваться в качестве средства экономического или политического давления", - подчеркнул госсекретарь.

    Рубио также сообщил, что участники встречи G20 признали важность обеспечения продовольственной безопасности, устойчивости цепочек поставок критически важных минералов и свободы судоходства.

    Марко Рубио Продовольствие Большая двадцатка (G20)
    Rubio ərzaq ticarətindən siyasi təzyiq üçün istifadə etməməyə çağırıb
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