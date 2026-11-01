İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Rubio ərzaq ticarətindən siyasi təzyiq üçün istifadə etməməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    • 01 noyabr, 2026
    • 00:09
    Rubio ərzaq ticarətindən siyasi təzyiq üçün istifadə etməməyə çağırıb

    ABŞ Dövlət katibi Marko Rubio ərzaq və kənd təsərrüfatı məhsulları ticarətindən digər dövlətlərə qarşı iqtisadi və ya siyasi təzyiq aləti kimi istifadə edilməsinin yolverilməz olduğunu bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ diplomatiyası rəhbərinin Atlantada G20 ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin görüşünün yekunlarına dair yazılı bəyanatında deyilir.

    Rubio qeyd edib ki, ərzaq tədarükü zəncirlərindən digər ölkələrə təzyiq vasitəsi kimi istifadə edilməsi dünya ticarətinin artan problemlərindən birinə çevrilir.

    Onun sözlərinə görə, söhbət hökumətlərin digər dövlətləri bilavasitə ticarətlə bağlı olmayan məsələlərdə güzəştə getməyə məcbur etmək üçün ərzaq tədarükünü qəsdən ləngitdiyi, dayandırdığı və ya blokladığı hallardan gedir.

    "Dünya birliyinin ərzaq və kənd təsərrüfatı məhsulları ticarətindən iqtisadi və ya siyasi təzyiq vasitəsi kimi istifadə edilməməsi ilə bağlı vahid fikrə gəlməsi vacibdir", - dövlət katibi vurğulayıb.

    Rubio həmçinin bildirib ki, G20 görüşünün iştirakçıları ərzaq təhlükəsizliyinin, kritik əhəmiyyətli mineralların tədarük zəncirlərinin davamlılığının və gəmiçilik azadlığının təmin edilməsinin vacibliyini qəbul ediblər.

    Marko Rubio Böyük İyirmilik (G20)
    Рубио призвал не использовать торговлю продовольствием для политического давления
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    00:42
    Xameneinin yeri təhlükəsizliklə bağlı gizli saxlanılır
    Region
    00:30
    Azərbaycanın Kanadadakı səfirliyinin Konsulluq bölməsi iki gün fəaliyyət göstərməyəcək
    Xarici siyasət
    00:19
    Fransada məhbusların sayı rekord həddə — 90,9 min nəfərə çatıb
    Digər ölkələr
    00:00
    "Reuters": Qətər nümayəndələri ABŞ ilə razılaşmanı müzakirə etmək üçün İrana yola düşüblər
    Digər ölkələr
    23:34
    Qətər və Türkiyə XİN rəhbərləri regional vəziyyəti müzakirə ediblər
    Region
    23:30
    Qazaxıstan və İsrail əməkdaşlıq haqqında yeddi memorandum imzalayıb
    Region
    23:22
    Əraqçi: Hörmüz boğazı açılandan sonra nüvə danışıqları mümkündür
    Region
    23:06
    Zəfər Günü ilə bağlı Daşkənddə rəsmi qəbul keçirilib
    Xarici siyasət
    22:57
    Britaniya miqrantlar üçün daimi yaşayış icazəsi almaq müddətini artıracaq
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti