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    Задержан глава Стамбульской фондовой биржи

    В регионе
    • 31 октября, 2026
    • 22:15
    Задержан глава Стамбульской фондовой биржи

    Генеральный директор Стамбульской фондовой биржи (Borsa İstanbul) Горхмаз Энес Эргюн задержан в рамках расследования манипуляций на бирже.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Главной республиканской прокуратуры Стамбула.

    Отмечается, что он задержан по обвинению в участии в организованной преступности и получении взятки.

    Следственные мероприятия по делу продолжаются.

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