Задержан глава Стамбульской фондовой биржи

Генеральный директор Стамбульской фондовой биржи (Borsa İstanbul) Горхмаз Энес Эргюн задержан в рамках расследования манипуляций на бирже.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Главной республиканской прокуратуры Стамбула.

Отмечается, что он задержан по обвинению в участии в организованной преступности и получении взятки.

Следственные мероприятия по делу продолжаются.