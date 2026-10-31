Задержан глава Стамбульской фондовой биржи
В регионе
- 31 октября, 2026
- 22:15
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Генеральный директор Стамбульской фондовой биржи (Borsa İstanbul) Горхмаз Энес Эргюн задержан в рамках расследования манипуляций на бирже.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Главной республиканской прокуратуры Стамбула.
Отмечается, что он задержан по обвинению в участии в организованной преступности и получении взятки.
Следственные мероприятия по делу продолжаются.
Последние новости
23:32
Фолькер Тюрк сообщил о гибели находившегося в плену у хуситов сотрудника ООНДругие страны
23:11
Семь стран ОПЕК+ договорилась не менять квоту на нефтедобычу в декабреЭнергетика
22:55
На акциях протеста во Франции задержаны более 420 человек - ОбновленоДругие страны
22:43
Фото
Азербайджанские дзюдоисты завоевали три золота на молодежном ЧЕ в ИталииИндивидуальные
22:41
Фото
В рамках Бакинского фестиваля искусств показан спектакль "Зикра: Ночь воспоминаний"Kультурная политика
22:30
В Нигерии выявили два случая с подозрением на лихорадку ЭболаДругие страны
22:15
Задержан глава Стамбульской фондовой биржиВ регионе
21:55
КСИР: Очередной танкер подорвался на мине в Ормузском проливеВ регионе
21:48
Политическое послание из TikTok-монтажа: призыв к ответственности турецких СМИВ регионе