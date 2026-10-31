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    Семь стран ОПЕК+ договорилась не менять квоту на нефтедобычу в декабре

    Энергетика
    • 31 октября, 2026
    • 23:11
    Семь стран ОПЕК+ договорилась не менять квоту на нефтедобычу в декабре

    "Семерка" ОПЕК+ договорилась о сохранении квоты на добычу нефти в декабре на прежнем уровне.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

    "Это соответствует ожиданиям, что дальнейшие корректировки политики в отношении добычи будут проводиться не раньше следующего года", - говорится в сообщении.

    Встреча, где будет принято окончательное решение, состоится 1 ноября.

    С апреля 2025 года восемь стран ОПЕК+ начали постепенно увеличивать добычу нефти, возвращая на рынок ранее сокращенные объемы. В сентябре 2025 года они полностью отменили ограничение на 2,2 млн б/с, а в октябре приступили к отмене еще одного сокращения - на 1,65 млн баррелей.

    С 1 мая 2026 года, после выхода ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+, формат продолжил работу в составе семи стран. В сентябре 2026 года они завершили отмену оставшихся ограничений. Таким образом, за полтора года страны вернули на мировой рынок все ранее сокращенные объемы нефти - 3,85 млн б/с.

    Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Добыча нефти
    Yeddi "OPEC+" ölkəsi neft hasilatı kvotasını dəyişməmək barədə razılığa gəlib
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