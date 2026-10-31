В Нигерии выявили два случая с подозрением на лихорадку Эбола
Другие страны
- 31 октября, 2026
- 22:30
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На северо-востоке Нигерии выявлены два случая с подозрением на заражение вирусом Эбола.
Как передает Report, об этом сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний Нигерии.
По данным ведомства, оба пациента помещены в изоляцию. Специалисты устанавливают круг лиц, с которыми они контактировали, и изучают их медицинские данные.
В центре подчеркнули, что диагноз пока не подтвержден. Окончательные выводы будут сделаны после получения результатов лабораторных исследований.
В связи с выявленными случаями населению рекомендовано усилить соблюдение санитарно-гигиенических мер и следовать указаниям органов здравоохранения.
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