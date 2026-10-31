В Нигерии выявили два случая с подозрением на лихорадку Эбола

На северо-востоке Нигерии выявлены два случая с подозрением на заражение вирусом Эбола.

Как передает Report, об этом сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний Нигерии.

По данным ведомства, оба пациента помещены в изоляцию. Специалисты устанавливают круг лиц, с которыми они контактировали, и изучают их медицинские данные.

В центре подчеркнули, что диагноз пока не подтвержден. Окончательные выводы будут сделаны после получения результатов лабораторных исследований.

В связи с выявленными случаями населению рекомендовано усилить соблюдение санитарно-гигиенических мер и следовать указаниям органов здравоохранения.