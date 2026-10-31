Азербайджанские дзюдоисты завоевали три золота на молодежном ЧЕ в Италии

Азербайджанские дзюдоисты Аждар Багиров и Кянан Насибов завоевали золотые медали чемпионата Европы среди спортсменов до 23 лет (U-23), проходящего в итальянском Неаполе.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 100 кг Аждар Багиров в финале победил представителя Германии Янниса Башина.

На пути к решающей схватке азербайджанский дзюдоист одержал победы над Иваном Кутенковым (Украина), Борной Бутией (Хорватия) и Рональдом Прелем (Австрия).

В весовой категории свыше 100 кг Кянан Насибов в финале одолел серба Видака Малевича, защитив свой прошлогодний титул.

До финала Насибов победил Луку Иванковича (Хорватия), Яна Риго (Франция) и Мортезу Сухани (Германия).

Таким образом, сборная Азербайджана завершила индивидуальные соревнования с тремя золотыми медалями и заняла первое место в общекомандном зачете.

Ранее Ислам Рагимов (до 66 кг) также во второй раз подряд стал чемпионом Европы среди спортсменов до 23 лет.