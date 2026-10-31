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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе

    Азербайджанские дзюдоисты завоевали три золота на молодежном ЧЕ в Италии

    Индивидуальные
    • 31 октября, 2026
    • 22:43
    Азербайджанские дзюдоисты завоевали три золота на молодежном ЧЕ в Италии

    Азербайджанские дзюдоисты Аждар Багиров и Кянан Насибов завоевали золотые медали чемпионата Европы среди спортсменов до 23 лет (U-23), проходящего в итальянском Неаполе.

    Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 100 кг Аждар Багиров в финале победил представителя Германии Янниса Башина.

    На пути к решающей схватке азербайджанский дзюдоист одержал победы над Иваном Кутенковым (Украина), Борной Бутией (Хорватия) и Рональдом Прелем (Австрия).

    В весовой категории свыше 100 кг Кянан Насибов в финале одолел серба Видака Малевича, защитив свой прошлогодний титул.

    До финала Насибов победил Луку Иванковича (Хорватия), Яна Риго (Франция) и Мортезу Сухани (Германия).

    Таким образом, сборная Азербайджана завершила индивидуальные соревнования с тремя золотыми медалями и заняла первое место в общекомандном зачете.

    Ранее Ислам Рагимов (до 66 кг) также во второй раз подряд стал чемпионом Европы среди спортсменов до 23 лет.

    Кянан Насибов
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    Azərbaycanın daha iki cüdoçusu Avropa çempionu olub
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    Azerbaijani judokas win three gold medals at European U-23 Championships in Italy
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    44 filmi

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