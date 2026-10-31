В рамках Бакинского фестиваля искусств показан спектакль "Зикра: Ночь воспоминаний"

В Азербайджанском государственном академическом национальном драмтеатре в рамках Бакинского международного фестиваля искусств (BIAF-2026) состоялся показ спектакля "Зикра: ночь воспоминаний", посвященный современному искусству.

Как сообщает Report, он является последней творческой работой удостоенного многочисленных наград режиссера и хореографа Акрама Хана и подготовлен по заказу саудовского международного культурного пространства Wadi AlFann.

Акрам Хан, объединяющий в своих работах уникальный язык движений современного и классического индийского танцев, в этом проекте сотрудничал с режиссером Маналь Аль-Довайан. Сценическое оформление и дизайн костюмов спектакля также подготовлены ею. Проект представлен при партнерстве Культурного фонда, действующего при Департаменте культуры и туризма Абу-Даби.

"Зикра", что в переводе с арабского означает "память" и "воспоминание", задумана как ночной ритуал. В спектакле женщины собираются на одну ночь, пытаясь пробудить души погибших. Посредством священного обряда и оживления общих воспоминаний они преодолевают границы времени, соединяя прошлое с настоящим, и совершают акт духовного обновления.

Оригинальная музыка спектакля написана американским певцом и композитором индийского происхождения Адитьей Пракашем. Музыкальное сопровождение подготовлено при участии более 40 международных исполнителей. В него включены аудиозаписи выступлений местных музыкантов города Аль-Ула. Проект создан в сотрудничестве с центром искусства и дизайна Аль-Улы Madrasat Addeera, Музыкальным центром Аль-Улы и членами местного сообщества.

""Зикра: ночь воспоминаний" - это произведение, отражающее личные и духовные размышления о памяти, о том, что мы выбираем нести в будущее и что вынуждены оставить позади. Сотрудничество с Маналь Аль-Довайан и создание "Зикры" на фоне природных ландшафтов Аль-Улы в очередной раз напомнили мне о силе искусства объединять различные культуры, географии и поколения. Это произведение производит впечатление значимого итога нынешнего творческого этапа компании. Это своего рода праздник историй, идей и связей, которые формировали нас на протяжении последних 25 лет", - заявил художественный руководитель и сооснователь Akram Khan Company Акрам Хан.

Визуальные эффекты постановки созданы художницей Wadi AlFann Маналь Аль-Довайан. Она известна своей крупномасштабной мультимедийной инсталляцией, представленной в павильоне Саудовской Аравии на 60-й Венецианской биеннале.

В проекте "Зикра" художница соединила образцы традиционного ремесла с современными формами. Натуральные краски отражают цветовые оттенки пустыни, а геометрические узоры, берущие начало из наследия Аль-Улы, подчеркивают роль и символическое значение каждого образа.

""Зикра: ночь воспоминаний" - это о силе памяти, историях женщин и единстве общины. Этот проект является важным этапом и лично для меня. Потому что я впервые работаю одновременно и над костюмами, и над сценическим оформлением. В то же время это мое первое сотрудничество с моим другом, обладающим огромным творческим потенциалом, Акрамом Ханом. Эта уникальная возможность позволила мне включить исполнительское искусство в мою творческую деятельность, объединить сценический перформанс, звук, дизайн костюмов и местное ремесло, чтобы воздать дань уважения прошлому и вдохновить на будущее", - сказала она.

Произведение вдохновлено древними мифами и величественными природными пейзажами Аль-Улы. Мировая премьера спектакля состоялась в рамках AlUla Arts Festival-2025 в январе прошлого года в древнем оазисе Аль-Улы, на фоне скалистых каньонов пустыни, под открытым небом.