Фолькер Тюрк сообщил о гибели находившегося в плену у хуситов сотрудника ООН

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк сообщил о гибели сотрудника Управления ООН по правам человека в Йемене Мохаммада аль-Шами, который находился в плену у хуситов из движения "Ансар Аллах" с 6 июня 2024 года.

Как передает Report, это следует из его заявления в соцсети Х.

"Я потрясен гибелью Мохаммада аль-Шами, йеменского коллеги, который на протяжении многих лет находился в произвольном заключении у хуситов. Я призываю к немедленному расследованию его гибели. Семья Мохаммада заслуживает знать правду", - написал он.

В заявлении на сайте ООН говорится, что аль-Шами умер более месяца назад, однако его семье об этом сообщили лишь недавно.

Во всемирной организации выразили крайнюю обеспокоенность безопасностью и благополучием других задержанных сотрудников ООН, призвав хуситов обеспечить их безопасность, гуманное обращение, доступ к необходимой медицинской помощи, возможность связаться с семьями и коллегами.