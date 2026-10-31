Folker Türk husilərin əsirliyində olan BMT əməkdaşının öldüyünü açıqlayıb
Digər ölkələr
- 31 oktyabr, 2026
- 23:44
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
BMT-nin insan hüquqları üzrə ali komissarı Folker Türk 6 iyun 2024-cü ildən husilərin əsirliyində saxlanılan BMT-nin İnsan Hüquqları İdarəsinin Yəməndəki əməkdaşı Məhəmməd əl-Şaminin öldüyünü açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu, Türk bu barədə "X" sosial şəbəkəsində məlumat paylaşıb.
"Mən uzun illər ərzində husilər tərəfindən qanunsuz olaraq həbsdə saxlanılan yəmənli həmkarımız Məhəmməd əl-Şaminin ölümündən sarsılmışam. Mən onun ölümünün dərhal araşdırılmasına çağırıram. Məhəmmədin ailəsi həqiqəti bilməyə layiqdir", - o yazıb.
BMT-nin saytındakı bəyanatda bildirilib ki, Əl-Şami bir neçə aydır vəfat edib, lakin onun ailəsinə bu barədə yalnız bu yaxınlarda məlumat verilib.
Son xəbərlər
00:42
Xameneinin yeri təhlükəsizliklə bağlı gizli saxlanılırRegion
00:30
Azərbaycanın Kanadadakı səfirliyinin Konsulluq bölməsi iki gün fəaliyyət göstərməyəcəkXarici siyasət
00:19
Fransada məhbusların sayı rekord həddə — 90,9 min nəfərə çatıbDigər ölkələr
00:00
"Reuters": Qətər nümayəndələri ABŞ ilə razılaşmanı müzakirə etmək üçün İrana yola düşüblərDigər ölkələr
23:34
Qətər və Türkiyə XİN rəhbərləri regional vəziyyəti müzakirə ediblərRegion
23:30
Qazaxıstan və İsrail əməkdaşlıq haqqında yeddi memorandum imzalayıbRegion
23:22
Əraqçi: Hörmüz boğazı açılandan sonra nüvə danışıqları mümkündürRegion
23:06
Zəfər Günü ilə bağlı Daşkənddə rəsmi qəbul keçirilibXarici siyasət
22:57
Britaniya miqrantlar üçün daimi yaşayış icazəsi almaq müddətini artıracaqDigər ölkələr