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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Folker Türk husilərin əsirliyində olan BMT əməkdaşının öldüyünü açıqlayıb

    Digər ölkələr
    • 31 oktyabr, 2026
    • 23:44
    Folker Türk husilərin əsirliyində olan BMT əməkdaşının öldüyünü açıqlayıb

    BMT-nin insan hüquqları üzrə ali komissarı Folker Türk 6 iyun 2024-cü ildən husilərin əsirliyində saxlanılan BMT-nin İnsan Hüquqları İdarəsinin Yəməndəki əməkdaşı Məhəmməd əl-Şaminin öldüyünü açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Türk bu barədə "X" sosial şəbəkəsində məlumat paylaşıb.

    "Mən uzun illər ərzində husilər tərəfindən qanunsuz olaraq həbsdə saxlanılan yəmənli həmkarımız Məhəmməd əl-Şaminin ölümündən sarsılmışam. Mən onun ölümünün dərhal araşdırılmasına çağırıram. Məhəmmədin ailəsi həqiqəti bilməyə layiqdir", - o yazıb.

    BMT-nin saytındakı bəyanatda bildirilib ki, Əl-Şami bir neçə aydır vəfat edib, lakin onun ailəsinə bu barədə yalnız bu yaxınlarda məlumat verilib.

    Folker Türk Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) Ənsar Allah hərəkatı (Husilər)
    Фолькер Тюрк сообщил о гибели сотрудника ООН в плену у хуситов
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