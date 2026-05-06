    Генштаб: Израильские военные ликвидировали более 2 тыс. боевиков Хезболлах

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с 28 февраля ликвидировали более 2 тыс. вооруженных радикалов движения "Хезболлах" в Ливане.

    Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

    "С начала операции "Рык льва" было ликвидировано более 2 тыс. террористов "Хезболлах". Мы воспользуемся каждой возможностью, чтобы углубить разгром движения", - заявил начальник Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир.

    Он также указал, что израильская армия продолжит миссию по обнаружению противника и ликвидации террористической инфраструктуры на юге Ливана до обеспечения безопасности жителей северных районов Израиля.

    Эяль Замир Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Удары Израиля по Ливану Эскалация на Ближнем Востоке
    İsrail hərbçiləri 2 mindən çox "Hizbullah" yaraqlısını öldürüb

