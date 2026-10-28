При наводнении на Гаити погибли не менее четырех человек

В результате наводнений и оползней на Гаити и в Доминиканской Республике, вызванных сильными дождями, десятки населенных пунктов оказались отрезаны от внешнего мира.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

По данным Управления гражданской обороны Гаити, в юго-западном регионе страны из-за последствий стихии погибли по меньшей мере четыре человека, еще двое числятся пропавшими без вести. Наводнение затронуло более 3 200 семей, разрушив сотни домов, а также ряд автомобильных дорог.

Тем временем в соседней Доминиканской Республике последствия наводнений затронули по меньшей мере 30 населенных пунктов, более 100 домов затоплены, следует из данных Центра по чрезвычайным операциям страны.

Обе страны расположены на Гаити, втором по величине острове Больших Антильских островов в Карибском море.