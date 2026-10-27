Сербию ожидают трудные времена и вернуть страну в правильное русло может лишь Сербская прогрессивная партия (SNS).

Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил лидер коалиции "Объединенная Сербия" Александар Вучич телеканалу Informer.

Он отметил, что SNS готова к диалогу со всеми политическими движениями и активистами.

"Мы опытные и закаленные люди, которые преодолели очень тяжелые испытания. В 2000 году мы столкнулись с такими же трудностями, одержали победу, изменили облик страны и дополнительно создали 550 тысяч рабочих мест. Надеюсь, что на этот раз нам не придется так долго ждать, чтобы сделать это. Уверен, что мы снова сможем это сделать", - подчеркнул Вучич.

Он назвал "Студенческий список" худшей политической альтернативой за все время и заявил, что представители партии не обладают политическим опытом и серьезными знаниями для управления страной.

По словам Вучича, новое правительство, которое сформирует "Студенческий список", будет проводить политику, направленную против Сербии. Он заявил, что оно может свести на нет результаты, достигнутые Сербией в рамках Генассамблеи ООН, включая вопрос геноцида сербов.