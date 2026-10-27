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    Глава Минэнерго США предупредил Европу о проблемах с газом предстоящей зимой

    Другие страны
    • 27 октября, 2026
    • 23:53
    Глава Минэнерго США предупредил Европу о проблемах с газом предстоящей зимой

    Европа может столкнуться с серьезными трудностями предстоящей зимой, если в ближайшие месяцы не увеличит закупки природного газа.

    Как передает Report, об этом министр энергетики США Крис Райт заявил в интервью телеканалу CNBC.

    По его словам, увеличение поставок американского газа позволит европейским странам отказаться от российского топлива.

    При этом Райт выразил обеспокоенность недостаточными запасами газа в европейских хранилищах в преддверии отопительного сезона.

    "Если эта зима будет холодной, то Европе придется очень нелегко", - предупредил министр.

    Согласно данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE), по итогам 25 октября европейские подземные хранилища газа были заполнены на 74,92%.

    Этот показатель на 14,65 процентного пункта ниже среднего уровня для аналогичной даты за последние пять лет.

    За минувшую неделю среднесуточная нетто-закачка газа составила 47 млн куб. м, что на 22,4% ниже среднего пятилетнего значения.

    Общая мощность подземных газовых хранилищ Евросоюза составляет около 110 млрд куб. м. При этом Европа является крупнейшим совокупным импортером сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке.

    Европейский союз (ЕС) Крис Райт Сжиженный природный газ (СПГ) Соединенные Штаты Америки (США)
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