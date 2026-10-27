Глава Минэнерго США предупредил Европу о проблемах с газом предстоящей зимой

Европа может столкнуться с серьезными трудностями предстоящей зимой, если в ближайшие месяцы не увеличит закупки природного газа.

Как передает Report, об этом министр энергетики США Крис Райт заявил в интервью телеканалу CNBC.

По его словам, увеличение поставок американского газа позволит европейским странам отказаться от российского топлива.

При этом Райт выразил обеспокоенность недостаточными запасами газа в европейских хранилищах в преддверии отопительного сезона.

"Если эта зима будет холодной, то Европе придется очень нелегко", - предупредил министр.

Согласно данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE), по итогам 25 октября европейские подземные хранилища газа были заполнены на 74,92%.

Этот показатель на 14,65 процентного пункта ниже среднего уровня для аналогичной даты за последние пять лет.

За минувшую неделю среднесуточная нетто-закачка газа составила 47 млн куб. м, что на 22,4% ниже среднего пятилетнего значения.

Общая мощность подземных газовых хранилищ Евросоюза составляет около 110 млрд куб. м. При этом Европа является крупнейшим совокупным импортером сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке.